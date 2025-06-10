ÇEDES aracılığıyla çocuklara adeta cihat eğitimi veriliyor... Camide tekbir çektirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü ve gerici uygulamaların eğitimde yer almasının önünü açan ÇEDES Projesi kapsamında; camilerde yapılan etkinlikler tepkilere neden oluyor. En son Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’nın (TÖB-SEN) ÇEDES kapsamında gerçekleştirilen yıl sonu etkinliklerine yönelik hazırladığı raporda; Türkiye’nin çeşitli kentlerinde çocuklara camilerde halat çekme, çuval yarışı, körebe, bilek güreşi, futbol, voleybol, tekvando, bowling turnuvaları ile palyaço ve dans gösterileri düzenlendiği aktarıldı.

ÇOCUKLARA TEKBİR ÇEKTİRİLDİ

ÇEDES’in tepki çeken cami etkinliklerine bir yenisi de Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Ozanlar Ulucamisi’nde eklendi. Söz konusu camide yaşları 10 ila 12 arasında olan ortaöğretim kademesi öğrencilere tekbir çektirildi. Etkinlik kapsamında çocuklara sırasıyla “Allah için”, “Allahu ekber” ve “La ilahe illallah” ifadeleri söyletildi.

‘BİZ BU TEKBİRLERİ MADIMAK’TAN BİLİYORUZ’

Söz konusu uygulamalara ilişkin TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek; “Biz bu tekbirleri Madımak’tan, Maraş’tan, Çorum’dan biliyoruz. Biz tekbirleri bu yaşta çocukların eline silah veren insanları diri diri yakan IŞİD’ten biliyoruz. ÇEDES Projesiyle çocukları camilere alıştırmaya çalışıyoruz yalanı da çark etmiştir. Bu resmen militan yetiştirme, beyin yıkamaktan başka bir şey değildir. Çocukları okullardan çıkarıp cami içinde bu şekilde tekbirler attırıyorsalar ailelerin de artık bir düşünmesi, ne oluyor demesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.