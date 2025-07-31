'Çekiç ve Gül: Behzat Ç. Hikayesi' 3’üncü sezonu 8 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak

Üçüncü sezonuyla 8 Ağustos’ta bir dejital platformda izleyicilerle buluşacak olan ''Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'' dizisinin oyuncu kadrosunun da katılımıyla gerçekleşen özel ön gösterim, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapıldı. Etimesgut Belediye Başkanı ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ön gösterim öncesi ANKA Haber Ajansı'na, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Her insana nasip olmayan bir şey nasip oldu bize. Vatandaşlarımızın ve izleyicilerimizin tepkisi, isteği, arzusu aynı tandansta olmak, aynı düşüncede olmak, aynı vicdana sahip olmak her diziye nasip olacak bir durum değil. O da bu diziye nasip oldu. Biz çekerken tabii bir kamu vicdanı sorumluluğuyla hareket ettiğimiz için bu sorumluluğu yerine getiren yurttaşlar olarak büyük keyif aldık oyuncudan önce.

"DÜNYANIN EN KEYİFLİ ZAMANIYDI"

Daha sonra ilçenin içerisinde vatandaşlarımızla beraber olmak, vatandaşlarımızın bir dizi setini görmesi, bunun üzerine vatandaşların ilçe içerisinde televizyondan para kazanmaları, ilçenin sinema ve televizyonla ilgili gelir sağlaması... Her açıdan bizi memnun eden sinemacıların da zaten sihrinin olduğu bir dünya içindeydik biz. O yüzden bizim için tarifi çok zor duygular ama olumsuz hiçbir şey yok, dünyanın en keyifli zamanıydı. Umarım seyreden insanlar da bizim o yaşadığımız keyfi, o sorumluluğu izledikleri zaman da hissederler diye düşünüyorum."

"BEHZAT Ç.'DE TEKRAR OYNAYABİLMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Dizinin diğer başrol oyuncusu Canan Ergüder, "Karşımda her zaman zaten kendi karakterim açısından beni bekleyen bir seyirci vardı. Ben de keza aynı şekilde bekliyordum. Ve bu gerçekleşti. Bundan dolayı son derece memnunum. Behzat Ç.'de tekrar oynayabilmek benim için büyük bir şanstı. Karşımızda da bekleyen insanların olduğunu bildiğim için çok mutluyum" dedi.

"UMUTLUYUZ BU SEZONDAN"

Dizinin senaristi Emrah Serbes ise şöyle konuştu:

"Geri dönüşleri ağırlıklı olarak 8 Ağustos'ta yayınlandıktan sonra göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama ilk etaptaki geri dönüşler de iyi. Uzun süredir zaten beraber çalıştığımız bir iş. Behzat Ç. bir günlük bir iş değil, aslında mazisine baktığımızda 15 senedir bu işin üstüne kafa yoruyoruz. Canan da bizim 'Savcı Esra' karakterimiz de öyle. Savcı Esra karakteri zaten öldükten sonra hep benim kafamda yaşıyordu, yaşamaya devam ediyordu. Ama bunu hayata geçirebilmek için doğru zamanı bekledik. O doğru yeri bekledik. O yer de bu seneydi, bu zamandı. O yüzden umutluyuz. Daha böyle hem günlük cinayet hikayelerini anlattığımız hem Türkiye'nin her zaman Behzat Ç.'de her zaman bir siyasi gündemi de olmuştur, ona da göndermelerde bulunduğumuz, ikisinin karışımı tipik bir Behzat Ç. sezonu yaptık. Umutluyuz bu sezondan."

"HAYATTA İLK DEFA GUİNNESS'E GİRDİM"

Dizinin yönetmeni Devrim Yalçın ise, "Canan Hanım'la ilk defa çalışıyoruz, çok mutluyum. Erdal Bey'le yıllardır çalışıyoruz, ayrı bir mutluluk oldu" dedi. Erdal Beşikçioğlu, Yalçın'a "Bir belediye başkanıyla çalışmak nasıl bir duygu" sorusunu yöneltince Yalçın, "İlk defa oluyor. Hayatta ilk defa galiba Guinness'e girdim. Böyle canlı bir belediye başkanıyla daha önce çekim yapan yok" yanıtını verdi.

"ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLER VAR"

Dizide "Akbaba" karakterini canlandıran Berkan Şal, "Bu sezon Emrah bana çok zor bir sezon yazdı. Umarım altından kalkmışımdır. Çok güzel yenilikler var, çok güzel sürprizler var. Spoiler vermek istemiyorum. Orada kalsın. Çok güzel olacak arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Dizide "Hayalet" karakterini canlandıran İnanç Konukçu, "Şöyle bir sezon oldu bizim için; temposu yüksek, sürprizlerle dolu bir sezon. Zaten 15 seneyi geçtik galiba bu işe başlayalı, Behzat'a başlayalı. Artık ekip olmanın dışında bir iletişimimiz var. Ve bu sezon da hakikaten temposu düşmeyen ve şahane sürprizlerle geliyor. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

"TÜRÜNÜN EN NADİR ÖRNEKLERİNDEN VE ÇOK AZ KALDI BU TARZ İŞLER"

Dizinin "Yeliz" karakterini canlandıran Selen Öztürk ise şunları söyledi:

"Ben Behzat Ç.'nin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum ve kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çünkü çok büyük bir özgürlük içinde oluyorum bu rolü icra ederken. Çok güzel sahneler çektik. Küçük bir rengim ama buraya koşa koşa geliyorum. Herkese de söylüyorum. Kendine has bir hikaye zaten Behzat Ç. Türünün en nadir örneklerinden ve çok az kaldı bu tarz işler açıkçası. O yüzden sıkı sıkı sarılmak da lazım. Hem bu kadar gerçek olup, hem bu kadar iyi oyuncular, iyi ekip, iyi çalışma ortamı, birlikte iş yapmanın keyfini ve güzelliğini yaşıyorum ben burada. O yüzden çok mutluyum. Bu sezon da seyirci çok sürprizli, duygusal, macera dolu gelişmeler, hikayeler bekliyor. Şimdiden herkese iyi seyirler."

Dizide "Melike" rolünü canlandıran Derin Beşikçioğlu, "Biz Behzat'ta toplandığımızda hepimiz çok mutlu ve bu iş için bir arada oluyoruz. Çok güzel bir enerji yaratıyoruz. Çok güzel geçti çekimler, çok keyifle başladık. Hızlı bir çekim oldu, hızlı bir tempoda da bitirdik. Çok büyük sürprizler var, bu sürprizleri söylersem olmaz" dedi.