Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sıralif mevkisinde meydana geldi. Hasan Turgut yönetimindeki 01 Y 7606 plakalı çekici ile Ahmet Baysal idaresindeki 01 AFL 622 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir TIR'a çarparak durabildi. Kazada, iki sürücü ile otomobilde bulunan Ali İhsan Kara ve Ali Baysal, yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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