Çekici, motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:55

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 07:57

Feci kaza, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ters yöne dönmeye çalışan H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici, Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Tıraş hakimiyetindeki 55 SJ 967 plakalı motosiklete çarptı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Kazada devrilen motosiklette bulunan polis memurları Mustafa Ata Tıraş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Tıraş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çekicinin sürücüsü H.C.D. ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.