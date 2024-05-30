Çekmeköy Belediyesi, 15 yıllık sorunu 3 günde çözdü

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:25

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:27

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, mahalle buluşmalarında, vatandaşlardan gelen taleplere hızlı ve kalıcı çözümler üretiyor.

Alemdağ-Çatalmeşe 'Halkın Buluşmasında' mahalle sakinlerinden gelen talepleri not alan Başkan Çerkez, vatandaşların 15 yıldır çözüm beklediği Cevizlik ve 130. sokakların yol sorununu, yasal prosedürler tamamlayıp 3 günde çözüme kavuşturdu.

SORUNLARI YERİNDE ÇÖZÜYOR

Buluşmada konuşan Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Cevizlik Sokak ve 130. Sokak'taki yolun açık olmadığı bizlere yatığımız Halk Buluşmaları'nda iletildi. Bu problem, yaklaşık 15 yıldır devam ediyormuş. Mahalle sakinleri tarafından kapalı olan yol ile alakalı yolun açılması için defalarca dilekçe verilmiş. Biz de yerinde tahkik ettik ve mevcut durumu görmek istedik. Yaptığımız çalışma ile yol, bugün bütün Alemdağ Mahalle halkının hizmetine açılıyor. Mühim olan insanların problemlerini yerinde dinleyip onlara çözüm üretmek. Halkın gününde iletilen sorunları çözmek için buraya geldik. Açılmaz denilen yolu kısa bir sürede hizmete açtık. Artık bu yol tüm Alemdağ Mahallesi’ne ve Çekmeköye hizmet verecek" dedi.