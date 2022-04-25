Celal Al kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:41

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer aldı. Abdurrahman Alp karakterini canlandırdı. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizide rol almaktadır.

Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur. Oyunculuk kariyerinde ilk film deneyimi olarak ta 2012 yılında yer aldığı Fetih 1453 filmi de bulunmaktadır.