Celal Al kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlarda boy göstermeye başlayan Celal Al, Fetih 1453 filmiyle kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Günümüzde Kuruluş Osman isimli dizide rol alıyor.
Celal Al, 1982 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.
TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer aldı. Abdurrahman Alp karakterini canlandırdı. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizide rol almaktadır.
Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur. Oyunculuk kariyerinde ilk film deneyimi olarak ta 2012 yılında yer aldığı Fetih 1453 filmi de bulunmaktadır.
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