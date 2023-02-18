Celal Şengör, Ahmet Ercan'ın 'yakışıklı deprem' iddiasını reddetti, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 09:26

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 09:27

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'da beklenen deprem de yeniden gündeme geldi.

Son olarak TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.

FAY HATTINA YAKIN OLAN YERLERİ SIRALADI

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına çok yakın olan yerleri sıraladı.

Şengör, “Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.

AHMET ERCAN'IN O İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan, Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın “İstanbul’da şöyle yakışıklı deprem olsun, her tarafı bir yıksın geçirsin” dediğini öne sürdüğü yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, söz konususu iddiayı reddetmişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Şengör şunları söylemişti:

“Tövbe böyle bir şey demedim. Desem sen bilirdin. Zaten ben o herifle yıllardır konuşmadım ki, herhangi bir şey söyleyeyim.”

Ercan’a 'tavsiye veren' Altaylı’ysa şunları kaydetmişti:

“Celal’i taklit edecekse bunu papyon takmaya başlayarak değil, bilim yaparak, makale yazarak yapsın.”

ERCAN NE DEMİŞTİ?

Radyo Sputnik’te konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Şengör hakkında şu iddiada bulunmuştu:

"'Ya Ahmet abi, İstanbul’da şöyle yakışıklı (bir) deprem olsun, her tarafı bir yıksın geçirsin. Bu şehri biz yeniden kuralım’ dedi. Dedim ki, ’Ya Celal böyle bir şey olabilir mi? Bütün insanlar ölecek.’ ‘Temizlersin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyon görür aşağı yukarı deprem üzerine. Sürekli böyle… Ortaya durmaz. Sürekli olarak uçlarda durur Celal. Yapısı böyle.”