Celal Şengör: Twitter'ı yavaşlatan kişi alenen insanlık suçu işliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altındaki depremzedeler, seslerini Twitter’dan duyurmaya çalışırken iktidar Twitter’a erişim kısıtlaması getirdi. Söz konusu uygulamaya tepki gösteren Prof. Dr. Celal Şengör, "Twitter'ı yavaşlatan kişi alenen insanlık suçu işliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:55
Abone Ol google-news

Türkiye'de Twitter'a getirilen bant daralatma uygulaması tepki çekmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı program sırasında erişim engeli getiren kişinin, insanlık suçu işlediğini söyledi. Şengör konuşmasında, "Bu Twitter'ı yavaşlatan veya kesen kiş alenen suç işliyor. İnsanlık suçu işliyor" ifadelerini kullandı.

Binlerce can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkaz altındaki yurttaşlar, attıkları tweetler sayesinde kurtarılmıştı.

Öte yandan uygulamaya siyasetçilerden ve hukukçulardan da tepki yağdı.


İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu bir ben ve Celal Şengör çağrılmadık

Prof. Dr. Naci Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu bir ben ve Celal Şengör çağrılmadık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Twitter'a 'uyarı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Twitter'a 'uyarı'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'a getirilen bant daraltmasına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'a getirilen bant daraltmasına tepki

En Çok Okunan Haberler