Celal Şengör: Twitter'ı yavaşlatan kişi alenen insanlık suçu işliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altındaki depremzedeler, seslerini Twitter’dan duyurmaya çalışırken iktidar Twitter’a erişim kısıtlaması getirdi. Söz konusu uygulamaya tepki gösteren Prof. Dr. Celal Şengör, "Twitter'ı yavaşlatan kişi alenen insanlık suçu işliyor" dedi.
Türkiye'de Twitter'a getirilen bant daralatma uygulaması tepki çekmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı program sırasında erişim engeli getiren kişinin, insanlık suçu işlediğini söyledi. Şengör konuşmasında, "Bu Twitter'ı yavaşlatan veya kesen kiş alenen suç işliyor. İnsanlık suçu işliyor" ifadelerini kullandı.
Binlerce can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkaz altındaki yurttaşlar, attıkları tweetler sayesinde kurtarılmıştı.
Öte yandan uygulamaya siyasetçilerden ve hukukçulardan da tepki yağdı.
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