Prof. Dr. Naci Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu bir ben ve Celal Şengör çağrılmadık

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, "Ne AFAD ne de herhangi bir yerden bana bir talep geldi. Ben zannediyorum ki, onların nezdinde biz yaşamıyoruz. TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Herkes çağrıldı bir Celal Şengör bir Naci Görür çağrılmadı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 21:06
Prof. Dr. Naci Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu bir ben ve Celal Şengör çağrılmadık
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Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Görür, "Ne AFAD ne de herhangi bir yerden bana bir talep geldi. Ben zannediyorum ki, onların nezdinde biz yaşamıyoruz. TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Herkes çağrıldı bir ben ve Celal Şengör çağrılmadı. Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Bilim adamlığının dürüstlüğü ve doğruluyla net konuşan insanlarız" dedi.

Kahramanmaraş depremiyle ilgili olarak Görür, "Ne yapacağımız belli. Deprem dirençli kentler yapmak zorundayız. Bundan sonra gelen hükümetlerin birinci önceliği yol, havalimanı olmamalı. Elbette onlar da yapılmalı. Ama birinci özelliği halkın can güvenliğini sağlayacak deprem dirençli kentler yapmak" ifadelerini kullandı.


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