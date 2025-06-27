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Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi: 2 yıl hapsi isteniyor…

Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi: 2 yıl hapsi isteniyor…

27.06.2025 00:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi: 2 yıl hapsi isteniyor…

"Türk halkı cahil" diyen Celal Şengör'ün 2 yıla kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi... Duruşma 11 Eylül'de görülecek.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirmiş o sözler sonrası hakkında soruşturma açılmıştı. 

Başsavcılık, Celal Şengör hakkında “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan başlattığı soruşturmada iddianameyi düzenlemiş 2 yıla kadar hapsini talep etmişti. İddianame kabul edildi, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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