Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi: 2 yıl hapsi isteniyor…

Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirmiş o sözler sonrası hakkında soruşturma açılmıştı.



Başsavcılık, Celal Şengör hakkında “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan başlattığı soruşturmada iddianameyi düzenlemiş 2 yıla kadar hapsini talep etmişti. İddianame kabul edildi, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.