Celal Şengör'ün açıklamaları yeniden gündemde: Bir hafta önce uyarmış
Hatay Samandağ'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir hafta önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Şengör'ün söz konusu konuşmasında, "Bölgede 6 şiddetinde bir deprem meydana gelebilir. Büyük depremlerden sonra böyle artçı depremler olur. Hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin ardından 5.2'lik iki deprem daha meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" açıklamasında bulundu.
Korkutan depremlerin ardından, jeolog Celal Şengör'ün daha önce yaptığı uyarılar yeniden gündem oldu.
Celal Şengör'ün depremin olabileceğini daha önceden haber verdiği anlara ait videoda, "Bölgede 6 şiddetinde bir deprem meydana gelebilir. Büyük depremlerden sonra böyle artçı depremler olur. Hazırlıklı olmalıyız" dediği görüldü.
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