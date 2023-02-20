Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu: 'Eli kulağında...'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:24

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:30

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, gözler yeniden beklenen İstanbul depremine çevrildi.

Son olarak Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için 'eli kulağında' yorumunu yaptı.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Şengör, “Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Anadolu Fayı ile Marmara fayı arasında bir korelasyon olup olmadığına değinen Şengör, "Var, direkt. Marmara Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’nın devamıdır" dedi.

Şengör, Prof. Cenk Yaltırak’ın analizi bu iki fayın kırılması arasında tarihsel olarak aşağı yukarı 20-30 senelik bir aralık olduğu tezini ise reddetti.

"BUNUN ÜZERİNE KONABİLECEK BİR VERİ YOK"

Şengör, "Neden 1999’daki Gölcük Depremi’nden sonra teyakkuza geçtiniz ve İstanbul’u vuracak depremin çok yaklaştığı öngörüsünü dile getirmeye başladınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Çünkü burada bir gerilme hesabı yapıldı. İstanbul’un hemen güneyinde Coulomb Teorisi’ne dayanan bir maksimum gerilme tespit edildi. Bizans’tan bu yana gelen zaman aralıklarına bakarsan yaklaşık her 250 senede bir büyük bir deprem vuruyor İstanbul’u. Bu hesabı ya Rockwell ya da Tom Parsons yapmıştı. Buna göre 2000’de yapılan ve hem tarihsel depremleri hem de Coulomb teorisini birlikte içeren analiz size söylediğim ihtimal hesabını gösteriyor. Daha başka bunun üzerine konabilecek bir veri yok."

"BENİM GİBİ ADAMLAR DEVLETLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR”

"2019 Silivri depreminden sonra da mı devlet bu işe başka türlü bakmaya başlamadı?" sorusuna yanıt veren Şengör, "Hayır, bakmıyor. Adamı yok" dedi.

Şengör şöyle devam etti:

"Liyakat. Kaliteli yerbilimci Türkiye’de çok az. Bir elin parmakları kadar. Mesela benim gibi adamlar başına bir şey gelir korkusuyla devletle çalışmak istemiyor. Her şeye ve her şeye rağmen güvendiğim bir kurum var benim; Türk Silahlı Kuvvetleri."

"İSTANBUL DEPREMİNİ DE BU KOŞULLARDA YAŞAYACAĞIZ"

Liyakatsizliğe bağlı olarak depreme ilişkin çalışmaların da olamayacağını söyleyen Şengör, "Bu kadar kısa zamanda ne yapabilirsiniz?" diye sordu.

Celal Şengör ayrıca İstanbul depremini de bugünkü koşullarda yaşayacağımızı söyledi.

"ORDUNUN CANINA OKUDULAR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “askerden çok geç faydalanıldı” eleştirilerine değinen Şengör, şu ifadeleri kullandı:

"E kardeşim canına okudular ordunun. O Balyoz’lar falan ne rezillikti. Ne istediler de vermedik dendi, hatırla! Orduda da herkes birbirinden korkar oldu."