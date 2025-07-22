2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 27 Haziran günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Rızvanoğlu ile Avşar, CHP’ye katılma kararı aldı. Peki, Cem Avşar kimdir? Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar kaç yaşında, nereli?

CEM AVŞAR KİMDİR?

Cem Avşar, 1988 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. Aslen Malatyalıdır.

Lisans öğrenimini Berlin ve Cambridge Anglia Ruskin University’de ekonomi üzerine tamamladı.

İş insanı. Yurtiçi ve yurtdışında inşaat ve turizm üzerine faaliyet göstemektedir.

2019 yılından bu yana Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

CEM AVŞAR'IN ÖZEL HAYATI

Cem Avşar, evli ve 4 çocuk babasıdır.