Cem Aziz Çakmak ölümünün 10. yılında gömütü başında anıldı

Balyoz kumpasıyla tutsak edildiği Silivri’de akciğer kanserine yakalanması sonucu 52 yaşında yaşamını yitiren kumpas şehidi Tuğamiral Cem Aziz Çakmak ölümünün onuncu yıldönümünde dün gömütü başında anıldı.

Karacaahmet Mezarlığı’ndaki törende söz alan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Balyoz’da alınan ilk iki amiralin kendisi ve Cem Aziz Çakmak olduğunu anımsatarak “Bu sembolik bir tercihti. TSK üst kadrosu bu sürece direnmedi. Bu cesaretle devamı geldi” dedi. Çakmak’ın “kendisi olarak kalabilen” bir kişiliğe sahip olduğunu belirten emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise “Onu en çok yaralayan, o dönem bazı silah arkadaşlarının sürece olan sessizliğiydi” diye konuştu.

Çakmak için ikinci tören, yarın saat 14.00’te Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yapılacak. Törende gazetemizin yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de söz alacak.