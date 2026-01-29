ÇEM iddialarında tartışma sürüyor: ‘Niyetleri çocuk eğitim merkezlerimize çökmek’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) Eyüpsultan İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde (ÇEM) şiddet iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tepkiler devam ediyor. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. İddialar basına yansımadan önce belediye içinde hem ilk inceleme hem teftiş hem de adli bildirim süreçleri işletildiğini, ilgili personel soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Nazlıaka, “Kamera kayıtları servis edildiğinde bütün süreç aydınlandı.

Videoda annenin ‘Arkadaşı itmiş, saklamış’ dediği açıkça duyuluyor. Bu görüntü hamile bir öğretmenin anne refleksini; çocuğun üstün yararını önceleyen bir kurum refleksini; şeffaflıkla hareket eden bir belediye yaklaşımını gösteriyor. Tam da bu nedenle kamuoyu manipülasyon değil gerçek üzerinden konuşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’

Konunun daha önce doğrudan İçişleri Bakanlığı’nca incelendiğini ve Mülkiye müfettişleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda haklı gerekçelerle soruşturma izni verilmediğini söyleyen Nazlıaka, “Bu gerçeğe rağmen bugün aynı bakanlığın bu modeli ‘devlete alternatif’ gibi çarpık bir dille hedef alması, hukuki tutarlılıktan çok siyasi çaresizliklerini ele veriyor” ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kendi sorumluluk alanında onlarca ağır dosya bulunuyor” diyen Nazlıaka, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlık, çocuk iş cinayetlerinin yaşandığı MESEM’den çocukların istismar edildiği Sevgi Evleri’ne, Ensar Vakfı skandalından kırık beşikte sıkışarak yaşamını yitiren Arda bebeğe kadar bu vakaların hiçbirinde bu kadar hızlı refleks göstermedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’tan bu dosyalara yönelik de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Çocukların üstün yararı, hiçbir siyasi ajandanın malzemesi edilemez. Bu nedenle belediyelerimizin sosyal hizmet kapasitesine dönük kumpaslara, karalama kampanyalarına, hukuki mühendisliklere teslim olmayacağız.”