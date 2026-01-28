AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 09:26:00
Haber Merkezi
AKOM verilerine göre İstanbul, Ocak ayını yağmurla uğurlarken Şubat ayını palto ve atkılarla karşılayacak. Bugünden itibaren etkili olan Lodos, yerini kuzeyli rüzgarlara ve soğuk havaya bırakıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Ocak Çarşamba (bugün) raporunda İstanbulluları uyardı. Ocak sonuna kadar süren ılık hava, yerini sert bir soğuğa bırakıyor.

ŞUBAT'IN İLK 3 GÜNÜNE DİKKAT! 

AKOM'un "Dikkat" notunda; Ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk beklenmediği, ancak 1-3 Şubat tarihleri arasında kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının şehri etkisi altına alacağı belirtildi. 

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece altına inmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haftanın Hava Raporu:

28-29 Ocak (Çarşamba-Perşembe): Aralıklarla sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar 10-14 derece bandında.

30 Ocak Cuma: Haftanın en yağışlı günlerinden biri. Metrekareye 5-15 kg yağış düşmesi bekleniyor.

Hafta Sonu (31 Ocak - 1 Şubat): Sıcaklıklar hızla düşüşe geçiyor. Cumartesi 8 dereceye, Pazar günü ise 7 dereceye gerileyen havaya aralıklı yağmur eşlik edecek.

Yeni Hafta (2 Şubat Pazartesi): Haftanın en soğuk günü. Termometreler 3 dereceyi gösterecek ve yağışlar karla karışık yağmura dönecek.

