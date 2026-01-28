AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Ocak Çarşamba (bugün) raporunda İstanbulluları uyardı. Ocak sonuna kadar süren ılık hava, yerini sert bir soğuğa bırakıyor.
ŞUBAT'IN İLK 3 GÜNÜNE DİKKAT!
AKOM'un "Dikkat" notunda; Ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk beklenmediği, ancak 1-3 Şubat tarihleri arasında kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının şehri etkisi altına alacağı belirtildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece altına inmesi bekleniyor.
PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Haftanın Hava Raporu:
28-29 Ocak (Çarşamba-Perşembe): Aralıklarla sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar 10-14 derece bandında.
30 Ocak Cuma: Haftanın en yağışlı günlerinden biri. Metrekareye 5-15 kg yağış düşmesi bekleniyor.
Hafta Sonu (31 Ocak - 1 Şubat): Sıcaklıklar hızla düşüşe geçiyor. Cumartesi 8 dereceye, Pazar günü ise 7 dereceye gerileyen havaya aralıklı yağmur eşlik edecek.
Yeni Hafta (2 Şubat Pazartesi): Haftanın en soğuk günü. Termometreler 3 dereceyi gösterecek ve yağışlar karla karışık yağmura dönecek.