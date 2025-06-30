Cem Küçük, 'Almanya'da domatesin kilosu 20 euro' demişti... Mustafa Sandal markette yalanladı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal konser için gittiği Almanya'da bir markete girerek domatesin kilosunu sordu.

İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Cem Küçük'ün ''Almanya'da domatesin kilosu 20 euro'' iddiasını market reyonuna giderek görevliye soran Sandal, sosyal medya hesabından domatesin kilosunun 1 euro ile 5,99 euro arasında değiştiğini takipçileriyle paylaştı.

''KİLOSU 1 EURO''

Sandal paylaşımında şunları söyledi:

"Konserin ertesi günü Münih'te marketleri gezdim. Domatesin kilosu 1 Euro. En pahalı organik domatesi ise 5,99 euro! 20 euro'ya rastlamadım. Sonuna kadar izleyin bakın tezgahtar dayı ne diyor?''