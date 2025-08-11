Cem Küçük'ten dikkat çeken 'süreç' yorumu: Halk sürecin şeffaf olmadığını düşünüyor

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, katıldığı Habertürk yayınında terör örgütü PKK'nin sembolik olarak silah yakması ve Meclis'te çözüm için kurulan komisyon ile devam eden sürce dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Babasının vefatı nedeni ile gittiği memleketinden izlenimlerini aktaran Küçük, bölgede sürece çok iyi bakılmadığını, halkın süreci şeffaf bulmadığını ifade etti.

Küçük, aynı izlenimleri bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Aydın Ünal'ın da köşe yazısında aktardığını dile getirdi.

"AKP-MHP TABANI ŞEFFAF OLMADIĞINI D Ü Ş ÜNÜYOR''

Küçük, programda şu ifadelere yer verdi:

"Konuşulan her şeyin kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde en büyük eksikliğin yeterince şeffaf olunmaması olduğunu düşünüyorum. Son bir ayda, özellikle Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’de yaptığım gözlemler de bu yönde.

Benzer bir görüşü, Aydın Ünal da 25 Temmuz’da Yeni Şafak’taki köşe yazısında dile getirdi. Halkta bu konuya karşı bir memnuniyetsizlik var ve bunun temel sebebi, süreçte ciddi bir şeffaflık eksikliği olması. Sürecin belirsizliği, bir yol haritasının olmaması ya da “kervan yolda düzülür” mantığıyla hareket edilmesi bu rahatsızlığı artırıyor. Eğer bir yol haritası varsa, bizler bunu bilmiyoruz.

Bu konuda eleştirilerin hükümet tarafından dikkate alınacağını umuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir dönem konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal, gezdiği 7-8 ilde benzer eleştirilerle karşılaştığını ifade etti. Ben de Doğu Karadeniz’in tamamını gezdiğimde, bu eleştirilerin oldukça yoğun olduğunu gözlemledim. Şöyle ki: Halk, öncelikle sürecin şeffaf olmadığını düşünüyor ve “Bu sürece ne gerek vardı?” sorusunu soruyor.

Giresun, Rize, Trabzon ve Ordu halkı adına konuşuyorum; bu bölgeyi iyi analiz eden bir gazeteci olarak, AKP, MHP, BBP, YRP ve hatta İYİ Parti seçmenlerinin, özellikle de AKP ve MHP tabanının, sürecin şeffaf olmadığını düşündüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca, halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sürece tam anlamıyla sahip çıkan bir pozisyonda olmadığını ifade ediyor. Bu nedenle, Erdoğan’ın bu konuda ne söyleyeceği halk tarafından oldukça önemli görülüyor."