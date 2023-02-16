Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa ettiğini duyurdu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:26

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:35

CNN Türk kanalında "Çalışan Türkiye" ve "Üretim Rotası" programlarını sunan sunucu ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini duyurdu.

"İSTİFAMI İSTEDİLER"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı eleştirel paylaşımlar nedeniyle istifasının istendiğini ifade eden Seymen, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ilk gününden beri tutumum belli, bunun da yaptığım paylaşımlardan anlaşılabileceğini düşünüyorum. CNN'in bu konudaki tavrı da ortada. Paylaşımlarımın ardından istifamı istediler, ben de verdim."

Deprem öldürmez, bina öldürür lafını sokaktaki çocuk ezberledi. Yetkililer yıllardır anlamazlıktan geldi. Bu binaları yapan müteahhitlerin hemen kasten insan öldürmeye teşebbüsten tutuklanması lazım. Çürük binalara izin veren belediyeler de sorumlu, yapı denetim firmaları da. — Cem Seymen (@cemseymen) February 6, 2023

"YARDIM ÇALIŞMASI BAŞLAMADI"

Büyük depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla önlem alınmadığına dikkat çeken Seymen, çalışmaların başlamamasına ilişkin şu paylaşımda bulunmuştu:

"Burası Hatay. Yardım çalışması başlamadı. Fotoğraflardan (AA) anlaşılıyor zaten. Türkiye’de servetine servet katan binlerce inşaat firması var. İş makinalarını bölgeye göndermeye başlasınlar. Binalar olduğu yerde çökmüş. Yani müteahhitlerin suçu ortada. Derhal tutuklanmalılar!"

Burası Hatay. Yardım çalışması başlamadı. Fotoğraflardan (AA) anlaşılıyor zaten. Türkiye’de servetine servet katan binlerce inşaat firması var. İş makinalarını bölgeye göndermeye başlasınlar. Binalar olduğu yerde çökmüş. Yani müteahhitlerin suçu ortada. Derhal tutuklanmalılar! pic.twitter.com/fSiuX7qCdO — Cem Seymen (@cemseymen) February 6, 2023

"DİNİMİZİ ALET EDİP SÜSLÜ CÜMLE KURMA"

Cem Seymen ayrıca, Hilal Kaplan’a ait olduğu belirtilen bir tweete ait ekran görüntüsünü alıntılayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiç öyle yüce dinimizi alet edip süslü cümle kurma. O bebek huzurlu değil çünkü hakkı helal değil. Binlerce bebek uykusunda daha hayatına başlayamadan veda etti. Hukuksuzluktan, aflardan. Enkazın altındaki ‘imdat’ çığlıklarını duydun mu? Allah’a şükür deme Allahım bizi affet de."