Cem Uzan'dan döviz kurunun yükselmesinin ardından tedirgin eden paylaşım: "Takas başlayabilir"
Fransa'da yaşayan firari iş insanı Cem Uzan'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye'deki mal varlıklarına ve şirketlerine el konulmasının ardından yurt dışına çıkan ve uzun yıllardır Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden 'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili tedirgin edici bir değerlendirmede bulundu.
"YAKINDA GİYSİ-GIDA TAKASI BAŞLAYABİLİR"
Paris'te yaşayan Cem Uzan, zaman zaman Türkiye'deki güncel konulara ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak ABd Doları'nın 13 lirayı aşmasını yorumlayan Uzan, "Doların 10 TL'yi 15 TL'yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası'nı daha da değersizleştirecekler" ifadelerine yer verdi.
İşte Cem Uzan'ın sosyal medya paylaşımı;
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