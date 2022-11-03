Cem Vakfı, Alevi Vakıflar Federasyonu'ndan ayrıldı: 'Ali'siz Alevilik'

03 Kasım 2022 Perşembe, 20:20

Alevi Vakıflar Federasyonu'nun kurucu vakıflarından olan Cem Vakfı, federasyondan ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını federasyona yazılı metinle bildiren vakıf, kendilerine ait olan federasyon binasının da geri teslim edilmesini istedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre ayrılma kararını deklare eden Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, federasyonun anlayışının "Alisiz Aleviliğe" dayandırıldığını ve Aleviliğe ihanet ettiğini vurguladı.

Doğan, federasyondaki Kurucu Onursal Başkanlık görevinden de ayrıldığını belirtti. Doğan, federasyona 17 Ekim 2022'de gönderdiği metinde şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon kuruluş amaçlarına göre çalışmalarınızı düzenlemediğiniz ve Alevi İslam anlayışını “Ali’siz Aleviliğe” dayandıran tasarruf ve beyanlarınız ve inançtan çok siyasi davranışlarınızla büyük emeklerle kurduğumuz AVF’ye ihanet ettiğiniz için CEM Vakfı olarak;

a) AVF’den ayrıldığımızı,

b) Kurucu Onursal Başkanı olarak AVF’den ayrıldığımı, AVF’ye geçici olarak tahsis ettiğimiz AVF Genel Merkez binasını en kısa sürede (en geç 15 gün) içinde tahliye etmenizi,

CEM Vakfı’na teslim etmenizi bildirir, iyi günler dilerim"