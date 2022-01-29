Cem Yılmaz’dan HepsiJet açıklaması
Komedyen Cem Yılmaz, 1 liralık zam teklifine karşı kontak kapatan Hepsijet işçilerine destek verdi. Yılmaz, "En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim" dedi.
Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına destek verdi. Yılmaz, "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim" dedi.
Kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına 2022 için önerilen 1 liralık zamma karşı işçiler Antalya ve Karaman'da bugün öğle saatlerinde kontak kapattı. Hepsijet çalışanları halihazırda paket başı 3.75 TL kazanıyor. Hayat pahalılığından yakınan işçiler, 1 liralık zamla kazançlarının asgari ücret altına düşeceğini söylüyor.
YILMAZ'DAN DESTEK: TAVRIM NET
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hepsijet çalışanlarına destek verdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz, "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim.Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim.Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur" ifadelerini kullandı.
Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim.Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim.Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 28, 2022
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