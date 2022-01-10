Doğu Demirkol'dan 'Cem Yılmaz' açıklaması: 'Şaka tapulu malım değil!'
Ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol, yıllar önce yaptığı “Allah diyen Aslan” esprisine Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yer vermesi ile ilgili konuştu. Sosyal medya paylaşımıyla espriyi önce kendisinin yaptığı ortaya çıkan komedyen, "Bu espriyi herkes yapabilir, benim tapulu malım değil. Konuyu farklı işledik zaten" şeklinde konuştu.
Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ ile sevenlerinin karşısına çıkan ve yılbaşına özel Netflix'te yayınlanan gösterisi ile adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, Doğu Demirkol ile espri konusunda pişti olduğu ortaya çıkmıştı.
Cem Yılmaz'ın "Allah diyen aslan" esprisini Doğu Demirkol'un da iki 2.5 yıl önce Harbiye'de yaptığı görülmüştü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI
Demirkol, esprinin yeniden Cem Yılmaz tarafından kullanılması üzerine geçen gün sosyal medya hesabından gösterisindeki bir kareyi paylaşmıştı. Şakaya yer verdiği görüntüleri yayınlayan Demirkol, "Eskilerden bir şaka..." notunu düşmüştü.
Son olarak Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, paylaşımıyla alakalı ilk kez konuştu.
"ESPRİ TAPULU MALIM DEĞİL"
"Ben kendimi aklamak için paylaştım" diyen Doğu Demirkol, "Kesinlikle kötü bir amaçla o videoyu paylaşmadım. Bu espriyi herkes yapabilir, bu benim tapulu malım değil ama Cem ağabey gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de 'Cem Yılmaz’dan mı esinlendi?' demesin diye paylaştım. Ben Cem ağabeyden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Bu espriyi ben yıllardır anlatıyorum yoksa Cem ağabeyden esinlenmedim. Cem ağabeyi severim, o bizim değerimiz" ifadelerini kullandı.
"AYNI KONUYA DEĞİNDİĞİMİZ OLUYOR"
Demirkol, gazetecilerin, "Komedyenler birbirinden esinleniyor mu?" sorusuna da yanıt verdi. Ünlü isim, "Mutlaka izliyoruz birbirimizi. Gördüklerimiz ve başka konular üzerinden başka örneklerle aynı şeylere değindiğimiz oluyor" açıklamasını yaptı.
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