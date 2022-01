Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı: 'Vasatın baş tacı edildiği şu günlerde...'

09 Ocak 2022 Pazar, 15:50

Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus gösterisi kapsamında çıktığı turneyi dijital ortama taşıdı. Başından beri kapalı gişede olan stand-up, ünlü komedyenin Netflix ile yaptığı anlaşmayla 190 ülkede yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Netflix’in sevilen dizisi The Witcher temalı özel bir tanıtım videosu hazırlanan Diamond Elite Platinum Plus, Netflix izleyicileriyle buluştu.



En son 2011 yılında CM101MMXI Fundamentals ile hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, gösteriyi 2013’te sinemada yayınladı. Filmler hariç Yılmaz’ın 4. büyük gösterisi olan Diamond Elite Platinum Plus canlı izleyenlerden de olumlu geri dönüşler almayı başardı.

Ünlü komedyenin yılbaşı gecesi ilk kez yayınlanan gösterisi sosyal medyaya damga vurdu. 'Cem Yılmaz' ismi, günlerce Twitter Türkiye gündeminden inmedi. Pek çok ünlü isim, Cem Yılmaz'ı tebrik etti.

"VASATIN BAŞ TACI EDİLDİĞİ ŞU GÜNLERDE..."

Son olarak ünlü komedyeni sahnesinde izlemeye giden isimlerden biri olan oyuncu Demet Evgar, Yılmaz'a sosyal medyadan övgüler yağdırdı.



Instagram'dan gösteriye dair bir paylaşım yapan Evgar, şu ifadeleri kullandı:

“Cem’i 20 yıl önce seyrettiğim günlere gittim. Sahne zekasının üstüne tanımam. Vasatın baş tacı edildiği şu günlerde bir hiciv ustası seyrettik. Kahkahalarımız yumruk oldu boğazımızda . Çok yaşa arkadaşım.”

Ünlü oyuncu, paylaşımının sonuna Cem Yılmaz'ı da etiketledi.