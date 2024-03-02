Cemevindeki ölüme 2.5 yıl hapis

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına, daha önce 12 bin 100 TL para cezasına çarptırılan polis Korkmaz, SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, Uğur Kurt’un eşi Narin Kurt ve taraf avukatları katılırken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etti. Savcı, sanık Korkmaz’ın önceki duruşmada sunduğu mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, polis memuru Sezgin Korkmaz’ı “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

8 yıl önce öldürülen Uğur Kurt’un eşi Narin Kurt karara tepki gösterdi. Kurt, “Bir önceki mahkeme heyetini verdiği karardan ötürü kınamıştım. Bugün görülen davadaki hâkim ve heyeti yine kınıyorum. Tekrar bu davayı devam ettireceğim. Asla bu sonucu kabul etmiyorum. Gerçekten vicdanlı ve adalete, hukuka göre hareket eden hâkimlere denk gelmeden de bu davayı bırakmayacağım” dedi.

Uğur Kurt’un ölümüne ilişkin dava, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülmeye başlanmıştı.



