Cemil Çapar Apartmanı davasında 7 kamu görevlisi için soruşturma izni

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı davasında, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın kararını iptal ederek 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

6 Şubat depremleri sırasında Hatay'ın Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Cemil Çapar Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 51 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Binanın yıkılmasının ardından çıkan yangın nedeniyle bazı kişilerin naaşlarına ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin müteahitler Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon, statik proje ve uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir, kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Öte yandan, başsavcılık, olayda sorumluluğu bulunduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulundu.

VALİ MASATLI 7 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 14 Nisan'da aldığı kararla, bilirkişi raporunda yapının projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında imalat hataları ile yönetmeliğe aykırılıklar tespit edilmesine rağmen, belediyeye iletilmiş bir ihbar ya da ruhsata aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi.

4483 sayılı Kanun kapsamında alınan bu karar doğrultusunda, Antakya Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ayşe Kuseyri, aynı görevi yürütmüş ve halen Belediye Başkan Yardımcısı olan Engin Sözer, eski mimarlar Nuriye Elçin Eryetli ve Osman Tamer Sırım, eski Su ve Kanal İşleri Müdür Vekili Mustafa Yıldırım, eski inşaat mühendisi Bekir Balıkçı ile eski Sağlık İşleri Müdür Vekili Arife Kınay hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararı alındı.

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBEDEN TORUN KARARA İTİRAZ ETTİ

Süreç içinde, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile depremde anne ve babasını kaybeden, ancak naaşlarına ulaşılamayan Yiğit Göktuğ Torun, avukatı Seher Eriş aracılığıyla 7 kamu görevlisi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz etti.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararla, Hatay Valiliği'nin kararını iptal ederek Antakya Belediyesi'nin söz konusu eski ve mevcut yöneticileri hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.