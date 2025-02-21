Cemil Tugay: Baskılar vız gelir tırıs gider

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes’in Sancaklı Köyü’nde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı. Sancaklı’daki serada düzenlenen buluşmaya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP geçmiş dönem Milletvekili Musa Çam, İlçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, kooperatiflerin temsilcileri ve ve üreticiler katıldı.

KÖY SOFRASINDA GÜNDEM ÇİFTÇİLERİN DERTLERİ

Başkan Tugay, Sancaklı Köyü’nde çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sabahın erken saatlerinde gözleme yapan, çorba hazırlayan emekçi kadınlarla sohbet eden Başkan Tugay, üreticilerin sorunlarını dinledi. Karşılamanın ardından Başkan Tugay ve davetliler hep birlikte köy sofrasına oturarak üreticinin sorunlarını masaya yatırdı. Sorunların tek tek konuşulduğu toplantının ardından Başkan Tugay, taze sağılmış sütten tadarak “CHP” plakalı traktörde Menderesli çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“BASKILARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ, YETER Kİ SİZ YANIMIZDA OLUN”

Toplantıda çiftçinin yaşadığı sorunlara değinen Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm baskılara rağmen çiftçinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Tugay, “Hepimizin aynı duyguda birleşmiş olması bizi mutlu ediyor. İnsan çok daha fazla çalışayım, koşturayım, herkesin derdine yetişeyim istiyor. Memleketimizin dertlerinin çok olduğu bir zamandayız. Çiftçilerimiz de ne yazık ki bundan en fazla payını alan gruplardan. Elimizden geldiğince İzmir’de üreticinin, çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle çok daha fazla bir arada olacağız ve güzel şeyler yapacağız. Engellemeler var, baskılar var. Ama bunlar vız gelir, tırıs gider. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki siz yanımızda olun” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELER ÇİFTÇİNİN YANINDA”

Toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Uzun yıllardır çiftçinin üretmesi engelleniyor. Sizlerin azmi olmasa köyler bu iktidarın döneminde boş kalacak. Bunu tersine çevirmemiz lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Tohum dağıtımından ürün alımlarına, soğuk hava deposundan tesislere kadar her konuda size destek oluyorlar. Ama yerel yönetimin gücü bir yere kadar. Hükümet de çiftçileri desteklemeli. Oysa onlar yerel yönetim destek vermek istediğinde de engellemeye çalışıyorlar. Bu baskılara karşı hep beraber direneceğiz” şeklinde konuştu.

“BAYRAĞI EN YUKARIYA ÇIKARDIK”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Menderes Belediyesi olarak Dr. Cemil Tugay önderliğinde çiftçilerin yanında olduklarını belirterek “Çiftçilerimizle el ele kol kola iktidara yürüyeceğiz. Yerel seçimlerde Menderes’te bayrağı en yukarıya çıkardık. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olduk. Şimdiki hedefimiz, CHP bayrağını Türkiye’nin en tepesine dikmek. Bu, sizlerle olacak” dedi.

“MENDERES’TE BÜYÜK ÇİFTÇİ MİTİNGİ YAPMAK İSTİYORUZ”

CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür ise “Tarih sahnesine baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk, köylü milletin efendisidir demiştir. CHP bana ilçe başkanlığı gibi bir görev verdi. Bu parti belli bir zümrenin partisi değildir. Bu milletin köylüsünün, çiftçisinin, emekçisinin, halkının partisidir. Çiftçinin, üreticinin derdi var. CHP’nin büyük çiftçi mitinglerinden birini de Menderes’te yapmak istiyoruz” diye konuştu.