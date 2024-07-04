Cemil Tugay: Bu ülkede bu düzen değişecek

Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:41

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas Katliamı’nın 31. yılında Madımak Oteli’nde katledilen aydınlar için Kültürpark’ta bulunan İzmir Sanat Merkezi’nde anma programı düzenledi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

“BU ZİHNİYETİN KENDİNCE BİR ŞEYİ YOK ETMEYE ÇALIŞTIĞI ÇOK AÇIK”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 yıl önce Madımak Katliamı olduğunda ne hissediyorsa bugün de aynı şeyi hissettiğini belirtti. Suçluların bulunması ve cezalandırılması gerektiğini belirten Tugay, “Biliyorsunuzdur ama şu arkamızda gördüğünüz 33 canın bir tanesi Koray Kara, 12 yaşında. Bu olayların olacağı belli, insanların kışkırtıldığı belli ama yeterli önlem alınmıyor. Bunun gerçekleşmesine izin veriliyor. Bu zihniyetin kendince bir şeyi yok etmeye çalıştığı çok açık. Neyi yok etmeye çalışıyorsunuz? İnsanların inancını mı? İnsanların düşüncesini mi?

Türkülerini mi yok etmeye çalışıyorsunuz? Sözlerini mi yok etmeye çalışıyorsunuz? Aslında o ateşi yakanlar o ateş ile bu insanların doğrululuğunu, iyiliğini yok etmeye çalıştılar. Yıllardır bu mücadele sürüyor. Yıllardır vicdan ile ahlak, iyilik ile doğruluk ve onu yok etmeye çalışanların mücadelesi sürüyor. Onu yok etmeye çalışanlar biliyor ki o inanca, o ahlaka, o doğruluğa sahip insanlar bu dünyada iktidar sahibi olursa, bu dünyanın düzenini onlar belirlerse, o zaman birilerinin haksızlıktan, adaletsizlikten elde ettiği o çıkar ortamı yok olacak” dedi.

“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Başkan Tugay, Madımak Katliamı’nda yitirilen aydınların hesabının sorulacağını belirtirken “Bu ülkede bu düzen değişecek. Bu ahlaksızlık, bu zulüm bitecek ve bu dünyada yaşayan her insanın hakkına, hukukuna, düşüncesine, inancına saygı duyulan o düzeni kuracağız. Ben bu mücadelenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Ne olur siz de inanın. Bir daha bu ülkede böyle şeylerin olmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepsini yürekten saygıyla anıyorum. Ama sizden ricam buradan üzüntüyle eve gitmeniz değil, bu mücadeleyi kazanmak için daha fazla enerji ile yolumuza devam etmeniz. Biz doğru insanlarız, biz vicdanlı insanlarız ve o vicdan ile o doğruluk ile bu mücadeleyi kazanacağız” şeklinde konuştu.

“UNUTMAYACAĞIZ”

Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Gülbahar Kaplan ise “Pir Sultan Abdal şenliklerine giden yazarlar, şairler, semaha durmak isteyen gençlerimiz orada sadece iyi niyetleri ile vardılar. Ama günler öncesinden, haftalar öncesinden kamyonlarla kaldırım taşlarının o otelin etrafına yayıldığını biliyoruz. Katliamın başlangıcından bugüne kadar siyasi iktidarda olanlar, gücümüz yetmedi diyenler katliama uğrayanları değil de katledenleri korudu. Bizler ne Çorum'u ne Sivas'ı ne Maraş'ı unutacağız” dedi.

“İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY UMUDU DİRİ TUTARAK MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEKTİR”

Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı ise, “İhtiyacımız olan şey dayanışmayla umudu diri tutarak mücadeleyi sürdürmektir. Daha iki gün önce Kayseri’de araçlar tutuşturuldu, yine masum insanlar hedef alındı. Bugün hepimizi tehdit eden yaşam kavgası işte bu bütüncül bakışın arkasında saklı. Bugün bu davadan ne bekliyorsunuz derseniz, ne o kişilerin yargılanacağına, ne itfaiyenin hortum tutmayan çalışanının yargılanacağına, ne müdahale etmeyen polisin askerin bugün yeniden ifadesine başvurulacağına, bu davanın benim için asla ve asla bırakılmaması gereken tek sebebi vardır. İnsanlık suçlarında zaman aşımının uygulanmaması, bu mücadelenin sürdürülmesi ve bu davanın emsal gücünün yarınları aydınlatacak çağdaş bir anayasa için kullanılmasıdır. Tek beklentim budur” şeklinde konuştu.

Avukat Beydağ Tıraş Öneri ise panele katılanlara Madımak Katliamı’nın mahkeme sürecini aktardı.

“BU AYDINLIKLA KARANLIĞIN SAVAŞIDIR”

Madımak Katliamı’ndan şans eseri kurtulan yazar Hidayet Karakuş ise “Bu aydınlıkla karanlığın savaşıdır. Bu savaş insanlığın, tarihin başından beri var. Yapacağımız tek şey laik demokratik Atatürk Cumhuriyetini savunmaktır. Bütün yurttaşlar eşittir. Her inanca saygılı olacağız. Laiklik çizgisinden çıkmayacağız” şeklinde konuştu.

Panelin ardından etkinliğin katılımcıları Özgür Başkaya’nın şiir dinletisi ve Madımak Katliamı ile ilgili bestelenmiş parçaları seslendiren Grup Son Dakka ile duygusal anlar yaşadı.