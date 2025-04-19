Cemil Tugay: Bu zulüm mutlaka bir gün bitecek

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:36

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol’deki meclis toplantı salonunda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başkanlığındaki oturumda gündemdeki maddeler oylandı ve Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet raporları görüşüldü. 7 saatlik toplantıda her iki kurum raporu da oy çokluğuyla kabul edildi.

Türkiye genelindeki ekonomik sorunların, yüksek enflasyonun, artan maliyetlerin gündeme geldiği toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT’un kriz ortamında dahi kentin ihtiyacı olan temel hizmetleri artırarak sürdürdüğü belirtildi. Oturumda ayrıca Büyükşehir Belediyesi çatısının altında tasarruf tedbirlerine uyulduğu, kamu kaynaklarının verimli kullanıldığı ve şeffaf yerel yönetim ilkelerine uygun faaliyetler yürütüldüğü ifade edildi.

“İZMİR’İ SEVEN İNSANLAR BUNA İTİRAZ EDER”

Başkan Tugay, meclisteki konuşmasında seçim sürecindeki vaatleri yerine getirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz durumunu hatırlattı. Ülkedeki kötü ekonomi yönetimine rağmen pek çok yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi yüzde 95 Hazine’den geliyor diyorlar. Hazine’ye para nereden geliyor? Hangi hükümet temsilcisi, AKP siyasetçisi cebinden Hazine’ye para veriyor da oradan bize para geliyor, bilmiyorum. Her şehrin kendi vergi gelirleri var ve payı var. Verilmek zorunda olunan bir para o, lütuf olamaz. 2024 yılında İzmir’den toplanan verginin sadece yüzde 3.89’u yatırım olarak geri dönmüş, Büyükşehir Belediyesi’ne verilen para dahil. İzmir’i seviyorsanız buna nasıl razı oluyorsunuz? İzmir’i seven insanlar buna itiraz eder. İzmir’e daha fazla yatırım ister. Büyükşehir Belediyesi’nin bu borçları nasıl birikti diye soruyorsunuz. Personel maaşlarından vergi borcu doğuyor. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Pandemiyle başladı bu işler. İzmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başka gezegende miydi? Tüm gezegen pandemiden kırılırken, ekonominin yerle bir olduğu o günlerde bir tek biz suçlanıyoruz. Ne güzel yahu” dedi.

“4 AYDA 6 MİLYAR LİRA KESİLDİ”

Başkan Tugay, SGK alacakları için uygulanan yıllık faizin yüzde 48 olduğunu belirterek “Bildiğiniz banka faizi. Nasıl oldu da bu borç arttı diyorsunuz. Faizin faizinin faiziyle beraber böyle artıyor işte. Bu memlekette sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik sorunu olsa kabul ederdim. Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik açıdan iyi yönetilmemiş derdim. Memleket çökmüş, insanlar işsizlikten kırılıyor, ortada yatırım yok, faiz almış başını yürüyor, ihracat düşüyor. Her şey bu kadar kötüye gidiyor, bunların hiçbirini görmeyelim, bir tek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borcundan mı bahsedelim? Benim dönemimde borç kesinlikle artmadı. Hizmetlerimizi de artırdık. Bunları nasıl yaptık? Kesintilerin gölgesinde yaptık. Bu kesintileri inkar edemez hiç kimse. 4 aydır bütçenin yüzde 45’i kesiliyor. 4 ayda toplamda 6 milyar TL kesildi” diye konuştu.

“İKTİDAR SARHOŞLUĞUNA KAPILMAYIN”

Kötü ekonomik ortam nedeniyle temel belediyecilik hizmetlerine ve sosyal yardımlara öncelik verdiklerini aktaran Başkan Tugay, “İnsanların kapılarını çaldık, evlerine girdik, yaralarına pansuman yaptık. Bizler birilerini zengin etmek için değil, insanlar adil şekilde yaşasın diye dertlenen insanlarız. Kabul edin etmeyin. Gerçek bu. Neyin savunucusu olduğunuza biraz daha dikkatle bakın. İktidar sarhoşluğuna kapılmayın. Edebali’nin sözlerini bize değil başkalarına söylemeniz lazım. Bu dünyada hiç kimsenin hükümdarlığı sonsuza kadar sürmemiştir. Bize ve halka uygulanan bu zulüm mutlaka bir gün bitecek” ifadelerini kullandı.

“İZSU HARİKALAR YARATIYOR, AYAKTA ALKIŞLANMASI LAZIM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet üzerinden gelen eleştirileri değerlendiren Başkan Tugay, “Biz başka bir İzmir’de mi yaşıyoruz? Körfez kokuyor diyorlar, ben gidiyorum tertemiz, koku yok. 3 ayda bir yapılan ölçümlerde körfezin temizlendiğini görüyoruz. Böyle bir şey olduğunda İzmirliyim diyen, İzmir’e saygısı olan insanlar körfez temizleniyor diye sevinir. Ama bir yerden koku gelsin de bunu abarta abarta anlatayım diye bekleyen insanlar var. Ondan sonra biz sizin İzmir’i sevdiğinizi nasıl söyleyelim? İzmir’i seven böyle bakar mı? Sevinmeniz lazım, Körfez temizleniyor diyorum. Beğenmediğiniz İZSU harikalar yaratıyor. Ayakta alkışlanması lazım. Farkında mısınız; Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin 4. Fazı bitti, Torbalı’daki tesis bitti, açıldı. Emiralem’de, Seyrek’te içme suyu hatları tamamen temizlendi” dedi.

“KİMSE GÖZTEPE TARAFTARINI BANA DÜŞMAN YAPAMAZ”

Kentteki spor kulüplerine Büyükşehir’in verdiği destekle ilgili de konuşan Tugay, Göztepe konusundaki eleştirilere de yanıt verdi. Başkan Tugay, “Kimse bu kürsüye gelip de Göztepe taraftarını bana düşman yapmaya çalışamaz. Bu ahlaki bir tavır değil. Göztepelerinin hepsi benim onlara ne kadar iyi niyetle yaklaştığımı ve yaklaşacağımı çok iyi biliyorlar. Göreve başladığımdan bugüne kadar bir tane Karşıyaka maçına gitmedim, Göztepe’nin maçına gittim. Karşıyaka’yı sevmediğimden mi? Göztepe’nin yüzüncü yılına gittim, konuşma yaptım. Ben bu şehrin bütün takımlarının maçlarına giderim. Mesele benim forma giyip görüntü vermem değil. Takımlarımızın hassasiyetini asla rencide etmek istemem. Özenli davranıyorum. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak bütün takımların başarısını sağlamak için çalışmak zorundayım. Ben Göztepe’yi ve taraftarlarını hem seviyorum hem çok büyük saygım var. Göztepe kazandığı zaman sevinen, kaybettiğinde üzülen bir insanım. İzmir’in takımlarını birbirine düşüren siyasetçiler olmayın” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN ONAY BEKLEYEN EN AZ 10 KREDİMİZ VAR, NİYE BEKLİYOR, BİLMİYORUZ”

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin parasının kesilerek bu memlekete kötülük yapıldığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna taraftar olamazsınız. Kredileri onaylamayarak, böyle bir ortamda bizi sıkıştırarak olmaz bu iş. Paranın nereden geldiği, ne kadar geldiği, nereden ne kadar kesildiği, ne kadar olanak tanındığı belli, rakamlarla belli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu şehrin sorunlarının hepsinin farkındadır. Ona göre çalışmalarını planlamıştır. Bu sene bütçemizin geçen yıla göre daha iyi olmasını hedefliyoruz, başımıza yeni felaketler gelmezse, yeni belalar getirilmezse, böyle olacak. Şu an onay bekleyen en az 10 kredimiz var. Bunlar niye bekliyor, bilmiyoruz.”

“ZORLU, DİKENLİ, MAYINLI YOLDA YÜRÜYEREK BU İŞLERİ YAPIYORUZ”

Kentsel dönüşüme ayrı bir parantez açan Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi verdiği tüm sözleri yerine getirecek. Sürekli ayaklarımıza bir şeyler dolaştırılmaya çalışılıyor. Bazen bunun için hukuk kullanılıyor. Bunları konuşmak istemiyorum. Zorlu, dikenli, mayınlı yolda yürüyerek bu işleri yapıyoruz. Kimse bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Orada da bütün engellemelere rağmen önemli noktalara geldik. İnşaatlar devam ediyor ve kaldığı yerden devam edecek. Daireler söz verildiği gibi teslim edilecek” dedi.

“İNSANLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINDI”

Oturumda ayrıca Buca Onat Tüneli yapımı kapsamında bölgede yer alan ve tehlikeli olduğu belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasıyla ilgili önerge gündeme geldi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kira yardımı yapılması kararı alınan maddeyle ilgili konuşan Başkan Tugay, konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Tugay, “Evlerinde hasar tespit edilen vatandaşlarımızın evlerini boşaltması isteniyor ancak vatandaşlardan bazıları kamulaştırma konusunda uzlaşmak istemiyorlar. Şöyle bir teklifleri var; tamam evimizi inceleyin, inceleme tamamlandıktan sonra mümkünse güçlendirme ya da yıkıp yeniden aynı yerde yapma olsun diyorlar. Bu uzlaşma görüşmeleri zaman alacak. Teknik bütün bilgiler ortaya çıkana kadar da insanların mağduriyet yaşamaması için kira yardımı öngörüldü” diye konuştu.

“BİZDE HİÇBİR ZAMAN İLÇE AYRIMI YOKTUR”

Katı atık bedel miktarlarının su faturalarında yer almasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tugay, “Katı atık bedelleri mevzuat gereği su faturasıyla birlikte toplanıyor. Bu bizim tercihimiz değil. Katı atık bedelleri faturaya ilave edildiği zaman bunların su faturasının dışında bir ödeme olduğu anlaşılsın diye bir ibare koydu arkadaşlarımız. Bundan önceki dönemde de vardı. Ben ilçe belediye başkanıyken o ibareler konulmaya başlanmıştı. Hala birçok büyükşehir belediyesi bu ücreti su faturasıyla birlikte almayı istemiyor, çünkü su faturasını yüksek gösteriyor. Bizde de su faturasıyla ilgili insanlarda yanlış algı olmasın, bu alınan para tamamen su parası değil, bu anlaşılsın diye böyle bir ibare konuldu. Ödemeler de bütün ilçelere bir ay geriden yapılıyor. Onun da nedeni şudur; siz oraya faturaya yazdınız diye herkes o parayı ödemiyor. Bugün tahsilat oranları yüzde 50-60’larda. Daha sonra bunun alacakları takip ediliyor. O takip sonrasında elde edilen para veriliyor. Neticede bunlar devletin parası. Hepsi kayıtlarda olan şeyler. Kimse ilçe belediyesinin hakkını yemez. İlçe ayrımı yoktur. Bizim hiçbir zaman AKP’li CHP’li diye bir ayrımımız olmadı” ifadelerini kullandı.