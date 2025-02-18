Cemil Tugay: Cezasızlık politikasının son bulması şart

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:25

Lâik hukuk sisteminin temeli niteliğindeki Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yılında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Medeni Kanunun Kabulünün Türk Kadının Statüsüne Katkısı ve Kadın Örgütlenmesinin Önemi” başlıklı panel düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliği ile yapılan panele eşi Öznur Tugay ile birlikte katılarak açılış konuşması gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Mücadelemiz henüz bitmedi. Günümüzde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 50’ye bile yaklaşmış değil. Kadınların tüm eğitim düzeylerinde erkeklere göre daha düşük maaş aldıklarını biliyoruz. Meclis temsiliyetinde kadınlara sadece yüzde 20’lik bir alan ayrıldığını biliyoruz. Kadına yönelik şiddeti, cinayetleri, cinsiyet eşitsizliğini biliyor ve ne yazık ki yaşıyoruz. Aile içinde eşitlik getiren, aile yapısını çağdaşlaştıran bu kanunun kabulünün üzerinden 99 yıl geçmesine rağmen bugün ne yazık ki daha ileri bir noktaya gittiğimizi söyleyemiyoruz. Kadına yönelik şiddet son bulmadan medeniyetten söz edemeyiz. Cezasızlık politikasının son bulması şarttır. Bunun için bir an önce İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmeli, 6284 sayılı yasa eksiksiz uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNMELİYİZ”

Çok özel ve çok değerli bir sebeple bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Tugay, Türk Medeni Kanunu’nun sadece kadınlar değil, erkekler için de önem taşıdığını belirtti. Başkan Tugay, “Kadınlar özgürleşmedikçe, toplumumuzun kalkınması ve gelişmesinde etkin rol almadıkça erkeklerin tek başına ne bu ülkeyi ne de dünyada başka toplumu yüceltmesi, geliştirmesi, kalkındırması mümkün değil. Kafasında tutsaklık yaşayan, özgürlüklerinden mahrum bir annenin yetiştirdiği evlatların da beklediğimiz olgunluğa, cesarete, akla, bilgiye sahip olmasını beklemek mantıklı değil. Bugün hem Türk Medeni Kanunu’nun yıl dönümünü hatırlarken, diğer taraftan bu vesileyle kadın erkek eşitliği üzerine özellikle düşünmeliyiz” sözlerine yer verdi.

“TÜRK KADINI İÇİN MİLATTIR, LAİKLİĞİN BELGESİDİR”

Tam 99 yıl önce bugün kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun, Türk kadını için milat, aynı zamanda laikliğin belgesi olduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Aile yapısına eşitlik ve adalet getirerek toplumumuzu çağdaş uygarlıklar seviyesine taşıyan bir devrimdir. Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, toplumu muasır medeniyetler seviyesine çıkarma idealinin en önemli yapı taşlarından biri olan bu devrim, tıpkı diğerleri gibi önce Gazi’nin aklında olgunlaşmıştır. Atatürk, toplumun çağdaşlaşması için önce kadını ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkarıp ona hak ettiği değeri vermiş, kadın-erkek eşitliğini sağlayan devrimler yapmıştır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET’İN KALESİ İZMİR’DİR”

Yeni yeni emekleyen Cumhuriyet’e yürümeyi öğretenlerin Halide Edip Adıvar, Nezihe Muhiddin, Afet İnan, Sabiha Gökçen, Türkan Akyol, Şükufe Ünal gibi vatanperver kadınlar olduğunu söyleyen Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Ve İzmir… İzmir, Cumhuriyet’in aydınlık yüzü, özgürlüğün ve eşitliğin, kurtuluşun ve kuruluşun kentidir. Ülkemizin çağdaşlaşma mücadelesinin en güçlü destekçisidir. Doğusundan batısına; kuzeyinden güneyine bu topraklarda yaşayan herkes bilir ki Cumhuriyet’i kalesi İzmir’dir. Kentimiz, laikliğin, çağdaşlığın, ilericiliğin en büyük garantisidir. Bugün de bu çizgimizden bir milim dahi vazgeçmeden, aynı ruh ve inançla sizlerle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu mücadelede omuz omuza, yan yanayız.”

“BİR ŞEHİR KADINLARIYLA YÜKSELİR, KADINLARIYLA GÜÇLENİR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların toplumsal hayatta daha fazla söz sahibi olması, ekonomik bağımsızlığını kazanması ve her alanda daha güçlü bireyler olması için projeler üretildiğinin altını çizen Başkan Tugay, “Çünkü biliyoruz ki bir şehir kadınlarıyla yükselir, kadınlarıyla güçlenir. Peki, bunu kimlerin sayesinde biliyoruz, ülkemizin iktisadi temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi’nden önce Kadınlar Kongresi’ni düzenleyen Nezihe Muhiddin sayesinde biliyoruz. Kongreye Latife Hanım ile teşrif eden, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde biliyoruz. İktisat Kongresi’ne katılan tam 500 İzmirli kadının cesareti sayesinde biliyoruz. Belediye olarak kadına yönelik şiddeti önlemek için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Şiddet gören kadınlara hukuki, psikolojik destek veriyoruz. Kadın sığınma evlerimizi güçlendiriyoruz. Kadın istihdamının artırılması için meslek edindirme eğitimleri veriyoruz, kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırma çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

“YAŞASIN EŞİTLİK VE ADALET”

“Bugünler bitecek, bugünler geçecek” diyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin aydın insanları, vatanperverleri, gençleri, bu mücadeleden asla vazgeçmeyecek. Biz, asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlarla el ele yürüyerek kurulan Cumhuriyet, yine kadınların ellerinde yükselmeye devam edecek. Kadın hak ve özgürlüklerini koruyup yüceltmekte daima yan yanayız. Bizim yolumuz, büyük Atatürk’ün gösterdiği medeniyet yoludur. Laikliğin güvencesi olan Türk Medeni Kanunu, bu yoldaki rehberimizdir, anahtarımızdır. Yaşasın laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın eşitlik ve adalet.”

MAHMUT ESAT BOZKURT’U ANDI

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve yükselmesinde mücadele veren herkesi anmak gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu noktada Mahmut Esat Bozkurt’u da anmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti çok genç. Bazı haklar o kadar güç şartlarda kazanıldı ki, bunların mutlaka bilinmesi, hatırlanması lazım. Özellikle kadınlara şu anki durumun bir kader olmadığını anlatmalıyız. 1. Dünya Savaşı’ndan önce İsviçre’ye hukuk eğitimi için giden Mahmut Esat Bozkurt bu yüzden önemlidir. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla hemen ülkemize geri dönmüş, Kuvayı Milliye mücadelesini örgütlemiş bir Kurtuluş Savaşı kahramanıdır. Bu büyük hukukçuya, büyük insana Atatürk hayatı boyunca özel bir sevgi ve saygı duymuştur. Medeni Kanun’un hazırlanmasında en büyük rolü ona yüklemiştir.”

“TÜRK MEDENİ KANUNU, KADIN DEVRİMİNİN TEMELİDİR”

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman da “Biz Cumhuriyet’in bir kadın devrimi olduğunu söyleriz ama Türk Medeni Kanunu, bu kadın devriminin temelidir, özgürlüğünün yoludur, kimlik ve kişilik kazanmasının sembolüdür. Kanun yürürlüğe girdiğinden beri bu ülkede kadın bütün alanlarda söz sahibi olmuş ve kendi geleceği için mücadelesini sürdürmüştür. Ulu Önder’in bu ufku genişleten çalışmaları sırasında arkasında daima örgütlü kadın gücü olmuştur. Bu da Türk Kadınlar Birliği’dir. Bugün başarılarımızı konuşacağız, neler yaptığımızı anlatacağız, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimiz konusunda İzmir’in önünde söz vereceğiz. Hep birlikte başaracağız. Her yerde, her zaman kadınlar başaracak” ifadelerini kullandı.

“BU KARANLIK AYDINLIĞA DÖNECEK”

Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin ise şöyle konuştu: “Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün yıl dönümü, aynı zamanda İzmir İktisat Kongresi’nin de yıl dönümü. Bugün kadın hakları mücadelesinde ‘yaşadıklarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz, anılarımız, başardıklarımız, başaramadıklarımız’ deyip bu yolda kahramanca emek veren hocalarımızla konuşuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varız, iyi ki varsınız. Bu yolculuk devam edecek, biz kadınlar sayesinde bu karanlık aydınlığa dönecek.”

Konuşmaların arından Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman tarafından Başkan Tugay’a, TKB’nin 100. yılında basılan hatıra pulu hediye edildi.

PANEL DÜZENLENDİ

TKB Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman’ın moderatörlüğünde yapılan panele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Doğuş Derya, kadın hakları aktivisti avukat Hülya Gülbahar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Acar ve Ankara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Köker konuşmacı olarak katıldı.