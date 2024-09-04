Cemil Tugay: Çin ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:15

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Harbin kentinden Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Sun Zhe ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Harbin Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve bürokratlar yer aldı. Ziyarette; İzmir ve Harbin arasında geliştirilebilecek iş birlikleri, teknoloji, yapay zeka, bilişim, yazılım konuları da gündeme geldi.

TUGAY: KARŞILIKLI PLANLAMALAR YAPALIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yakın olmak, derin tanışıklıklar içinde olmak ve ortak etkinlikler yapmak bizim için de çok güzel olur. Bunlarla ilgili karşılıklı planlamalar yaparız. Kar ve buz festivaline katılabiliriz. Spor etkinlikleri, müzik etkinlikleri, üniversite öğrencilerinin değişimi için iş birliği yapabiliriz. Öğrencilerin karşılıklı olarak gelip gitmesi çok faydalı olur. Bunu doğru bölümleri seçerek yapabiliriz. Çin’in ülke olarak teknolojide, yapay zekada, bilişimde, yazılımda çok ileride olduğunu biliyoruz. Bu alanlarda ziyaretler olabilir. Sadece bir ziyaret olmanın ötesinde başka katkılar da sağlar öğrencilere. Şehirlerimiz arasındaki dostluğu kurmak için bunu bir başlangıç olarak kabul edebiliriz” dedi. Tugay, Harbin’de yapılan ihracat fuarına da katılıp İzmir’in ürünlerinin tanıtılabileceğini söyledi.

ZHE: YENİ İLİŞKİLER KURABİLİRSEK ÇOK MEMNUN OLURUZ

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Harbin kenti Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Sun Zhe, kentlerinde bulunan tarihi binaların korunması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını inceleyeceklerini söyledi. Harbin’de Ocak ayında yapacakları kar ve buz festivaline Tugay’ı davet eden Sun Zhe, “Sizlerle yeni ilişkiler kurabilirsek çok memnun oluruz. Eğitim öğretim, kültür -sanat alanında birlikte programlar yapabiliriz. Bir senfoni orkestramız var. İzmir ile de müzik organizasyonları gerçekleştirebiliriz. Sporla ilgili ortak faaliyetler; örneğin bir maraton da yapmak isteriz” dedi.