Cemil Tugay da mal varlığını açıkladı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:30

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:30

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay da kendisinin ve eşinin mal varlıklarını açıkladı.

Tugay’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre; Cemil Tugay, 2024 rayicine göre 15 milyon TL değerinde hâlihazırda oturduğu apartman dairesinin ve 2 milyon 200 bin TL değerinde 2017 model BMW 5.20 marka otomobilin sahibi. Cemil Tugay’ın banka hesaplarında 465 bin 56 Türk Lirası, 3 bin 300 Amerikan Doları, 9 bin 400 Avro nakit parası bulunuyor. Eşi adına kayıtlı menkul veya gayrimenkul mal varlığı bulunmuyor.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı süresince de mal bildiriminde bulunduğunu belirten Tugay, şunları söyledi:

“Güncel mal bildirimimi Kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu konuda hayatım boyuncu gösterdiğim titizliği, Büyükşehir Belediyesi yönetimi sürecinde de tam bir şeffaflıkla sürdüreceğim. Bu şeffaflık ve hesap verilebilirlik, birinci derecedeki yakınlarım için de geçerli olmuştur ve olacaktır.”