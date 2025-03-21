Cemil Tugay: Doğruluk, hak ve adalet için mücadele edeceğiz

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kiraz’da organize edilen iftar programı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kiraz İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Başkan Dr. Cemil Tugay’a Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya eşlik etti. İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sıkıntıya değinen Başkan Tugay, tüm zorluklara rağmen, Atatürk’ün mirası cumhuriyete sahip çıkma ve mücadele çağrısı yaptı.

“İMAMOĞLU İYİ NİYETLİ BİR VATANSEVER”

Önceki gün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaşadığı süreci değerlendiren Başkan Tugay, “Karşıyaka Belediye Başkanı olduktan iki ay sonra kendisini ilk kez ziyaret etmiştim. O zamandan bu zamana sayısız görüşmemiz oldu. İnanın bana huyunu, suyunu, ne düşündüğünü biliyorum. Ekrem İmamoğlu memleketini seven, çalışkan, iyi bir insan. İnsanların uğradığı haksızlıklarla ilgili bir derdi var. Onun için siyaset yapıyor. 'Milletin bu haline razı olamıyorum' dedi. Göreve geldiğinden bu yana ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak için çalıştı. Sadece İstanbul’da değil Türkiye’de nerede yoksulluk var, kim veresiye defterini ödeyemiyor, kimin karnı aç, kimin bakıma ihtiyacı var, hangi üniversite öğrencisinin neye ihtiyacı var; bütün derdi buydu. Bu insan dürüst ve temiz bir insan. İyi niyetli bir vatansever. Atatürkçü, milliyetçi, yalanı olmayan bir insan” dedi.

“HEPİMİZİN SİZDEN GÜÇ ALDIĞIMIZI UNUTMAYIN”

Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarının altını çizen Başkan Tugay, “Memlekete hakkın, hukukun, adaletin, eşitliğin, iyiliğin, doğruluğun gelmesi için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye Atatürk demokrasi getirdi, cumhuriyet getirdi. Bu mirasa sahip çıkacağız. Onu daha da geliştirerek bu ülkede halkın egemenliğini, hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Devlet bir ana, bir baba, bir dost gibi olacak; kimseyi yalnız bırakmayacak. Bu ülkeyi kimsenin haksızlığa uğramadığı bir yer yapana kadar mücadele edeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Benim etten kemikten bir insan olduğumu, Ekrem İmamoğlu’nun bir insan olduğunu, bir ailesi olduğunu, sizden güç aldığımızı unutmayın” şeklinde konuştu.

“KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ, HAKLILIĞIMIZI HERKESE ANLATACAĞIZ”

Mücadelede kavgadan uzak durma çağrısı yapan Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yurttaşlarımız bizden bu ülkede yaşayamadıkları adaleti, refahı istiyor. Görevin bizde olduğunun bilincinde olalım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi incitmeyeceğiz. Mücadelemiz, iyilik, doğruluk, hak ve adalet olacak. İnsanlara saygı göstererek haklılığımızı herkese anlatacağız. Biz önümüzdeki seçimi mutlaka kazanacağız.”

BAŞKAN COŞKUN: GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, “Bu yoğun programda bizi kırmayıp Kiraz’a gelen başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaşanan olay belli. İnşallah üstesinden gelinecek. Gün birlik olma günü. Birlik olup tüm sorunları aşacağız” dedi.

ÇETİNKAYA: YARINIMIZIN GARANTİSİ YOK

CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya ise, “Dün sabah olağanüstü bir gündemle karşı karşıya kaldık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Kendisi aynı zamanda ön seçimde Cumhurbaşkanı adayımız. Pazar günü adaylığını hep beraber ilan edeceğiz. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, maalesef hiçbirimiz için yarının garantisi yok. Bir anda diplomamız iptal ediliyor. Hak ettiğimiz haklar elimizden alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ama uygulamada yok. Türkiye halkı bunu görüyor ve hesabını soracaktır. Bu zor gündemde bizlerle birlikte olduğu için Cemil Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.