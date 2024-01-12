Cemil Tugay: Güçlü aday olmazsa İzmir kaybedebilir

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

Karşıyaka Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cemil Tugay, adaylık süreci hakkında konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i değişim için destekleyenler arasında olduğunu da belirten Tugay, “Projelerim ve tecrübem ile hazırım. Aday gösterilmem halinde yüzde 60 oy alacağımı tahmin ediyorum. Aday olma şansım yüzde 50. Eğer güçlü ve doğru aday gösterilmezse İzmir’in kaybedilme riski var” diye konuştu.

Gazetemizi ziyaret eden Cemil Tugay, ‘CHP’de değişim olması gerektiğini kendim hem de çevremdekilerin talebi üzerine olduğunu gördüm ve değişimden yana oldum. Özgür Özel’i desteklerken büyükşehir belediye başkan adayı olacağım’ diye düşünmedim. Şartlar İzmir için sorumluluk üstlenmek gerektiğini ortaya koyunca aday adayı olmaya karar verdim. Özgür Bey’e adaylığımı açıkladım ve görüşünü aldım. Ama bana kesinlikle ‘Seni aday göstereceğim’ demedi. Başvuruma karşı da çıkmadı” diye konuştu.

“KAYBETME RİSKİMİZ VAR”

Değişimi gerçekleştirmiş ekibin İzmir’deki temsilcisi olarak aday adayı olduğunu ifade eden Tugay, “Aday, hem örgüte hem genel merkeze güven veren isim olmalı. İzmir’in temsilcisi olmalı. Adaylık sürecimde şansımın yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Eğer parti bana adaylık verirse yüzde 60’ın üzerinde oy alırım. Eğer yanlış bir aday gösterilirse büyükşehiri kaybetme riskimiz var. AKP, İYİ Parti, DEVA ve DEM Parti aday gösterecek. O zaman dengeler değişecek. Zaten, partimizin yaptığı anketlerde ve sokakta büyükşehir başkanı için değişim talebi var” diyerek çalışma ekibi ile birlikte altyapı, çevre, susuzluk, kentsel dönüşüm gibi birçok alanda projelerinin hazır olduğunu ifade etti.