Cemil Tugay: İzmir siyaset üstüdür

Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:01

Güncelleme: 10.05.2024 - 14:01

Turizm profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan uluslararası iletişim ağı SKAL’ın 83. Dünya Kongresi İzmir’de gerçekleşecek. 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından misafirlerin ağırlanacağı büyük buluşma öncesi İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) yapılan tanıtım toplantısına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney ve turizm sektöründeki temsilciler de yer aldı.

“İZMİR TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ”

İzmir’i tanıtan film gösterimiyle başlayan programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kongre İzmir’imizin turizmi ve tanınırlığı açısından sağlayacağı sonuçlar itibariyle çok önemli. Bu organizasyona destek verme kararlılığında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Konukların İzmir ile ilgili edineceği kanaat, gelecekte İzmir turizmiyle ilgili önemli sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

“HEPİMİZ İZMİR’İN HAK ETTİĞİ YERDE OLMASINI İSTİYORUZ”

Yerel birlikteliğin önemini vurgulayan Başkan Tugay, “Şehrin sorunları ve ihtiyaçları konusunda birlikte çalışma kararlılığının olması benim için çok değerli. Bu kararlılıkla hem valiliğimiz ve merkezi hükümet temsilcileriyle hem de kentimizin meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz İzmir’in hak ettiği yerde olmasını istiyoruz. Kalkınma açısından bir atılım dönemi yaşayalım istiyoruz. Bunu bütün İzmir’in istediğinden çok eminim. Bence epeyce siyaset üstü bir konu. İzmir’e sahip çıkma kararlılığında olan herkesin bu anlayışta olması gerekli diye düşünüyorum. Aynı zamanda potansiyelini tam değerlendiremediğine inandığım kentimizin birkaç konu başlığında bir kalkınma sıçraması yaşaması gerektiği bir dönemde olduğuna inanıyorum. İzmir, tarım ve ticaretin yanında turizm alanında da sıçrama göstermeli” dedi.

“HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR”

İzmir’in kalkınması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada pek çok ülkenin ve şehrin gıpta edeceği bir tarihi ve kültürel bir mirasa sahibiz. İnanılmaz güzel bir de coğrafyaya sahibiz. Bunlar İzmir’i dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor. Daha düzenli ve temiz bir şehir olan, sahip olduğu kültürel mirası en doğru şekilde ortaya çıkartan, tanıtımını da başaran bir şehir olmamız gerektiği de çok açık. İşte bu kongre önemli bir fırsat. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak mümkün olan en yüksek güçle destekleyeceğiz.”

VALİ ELBAN’DAN PLAY-OFF BENZETMESİ

Kongreyi kent için önemli bir fırsat olarak değerlendiren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Çok ciddi rakiplerle yarışarak bu güzel kongreyi ilimize getiren SKAL ekibine teşekkür ediyorum. İlimizin turizm potansiyelini anlatmaya gerek yok. Turizmde ciddi sıçrama için belli şartlar var. Şehrin tüm bileşenleri hemfikir. Bu kongreyi play-off maçına benzetiyorum. Burada başarı sağlarsak bir üst lige çıkacağız” dedi.

ÖZGENER: KONGRELER KATMA DEĞERİ YÜKSEK ORGANİZASYONLARDIR

Organizasyonu İzmir için önemli bulduğunu söyleyen ve SKAL’ın temsilcilerini tebrik eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Uluslararası kongreler katma değeri yüksek organizasyonlardır. İZTO olarak bizler de kentimizde turizmin canlı kalması için çalışıyoruz. Kongre büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Ziyaretçilerin İzmir’den memnun ayrılmasında hepimizin önemli görevi olduğunu düşünüyorum. Kongre kapsamında elimizden gelen bütün desteği vermekten büyük memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR

Kongreyi İzmir’de düzenleyecek olmalarından ve yaratılan iş birliğinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten İzmir SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Bu kongreyi hep birlikte yapacağız” dedi.

TURİZMCİLER İŞ BİRLİĞİNDEN MEMNUN

Konuşmaların ardından söz alan sektör temsilcileri de kongreyi büyük bir heyecanla beklediklerini belirtti. Kongrenin İzmir’in tanıtımı için önemine değinen temsilciler, iş birliğinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

SKAL HAKKINDA

Dünyanın çoğu ülkesinde yer alan SKAL federasyonları, sektör içinde bağlantıları arttırmayı ve iş ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Uluslararası SKAL, 84 ülkede, 359 kulüp ve turizmin üst düzey yöneticilerinden oluşuyor ve 14 bin 249 üye ile temsil ediliyor.

BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 83’üncü Dünya SKAL Kongresi’ne adaylık aşamasında sürece katkı verdi. SKAL İzmir’in katılım sağladığı uluslararası SKAL kongrelerinde dağıtılmak üzere İzmir’i tanıtan kent rehberi, şehir haritası ve tanıtım broşürleri temin edildi. Kongreye yaklaşık bin turizm acentesinin katılması bekleniyor.