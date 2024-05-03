Cemil Tugay: İzmir’i, İzmirli mimarlar planlayacak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:52

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası (İZTO) yönetimini konuk etti. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın Egemenlik Evi’ndeki makamında düzenlenen ziyarete İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı katıldı. Ziyarette İZTO yönetimi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından göreve gelen Başkan Tugay’a tebriklerini iletirken İzmir’in geleceğine yönelik konular masaya yatırıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesi, sağlık turizmi başta olmak üzere kent turizminin geliştirilmesi, uluslararası fuarlara katılım, İzmir Tarım Organize İhtisas Bölgeleri gibi İZTO tarafından yürütülen projeler ve İzmir’in çözüm bekleyen sorunları hakkında görüş ve taleplerini aktardı.

“İZMİR KAZANACAK”

Nezaket ziyaretinden dolayı tüm İZTO yönetimine teşekkür eden Başkan Tugay, “Sizleri burada görmek ve ağırlamak bizim için bir onur. Yeni bir döneme başladık. Öncesinde karşılıklı ziyaretlerimizde konuştuklarımız benim için çok değerli ve yol göstericiydi. Bundan sonra da sizlerle beraber ortak projelerde çalışarak, ihtiyaç duyduğumuzda sizin görüşlerinizle kararlar alarak önümüzdeki beş yılı geçirmek istiyorum. Dilerim çalışmalarımız şehrimiz için hayırlı olur. Kendimi sizlerle ve diğer kurumlarla çalıştığım için şanslı sayıyorum. Yılların biriktirdiği bir konsantrasyonla çalışıyoruz. Aramızda uyum var. Bundan İzmir kazanacaktır” diye konuştu.

“İZMİR TURİZMİ İÇİN MASTER PLAN YAPALIM”

İzmir’in en önemli kalkınma potansiyelini tarım ve turizmde gördüğünü ifade eden Başkan Tugay, “Kemeraltı’nda çok önemli değerlendirmeler ve fikri oluşumlar ortaya çıkmış. Bizim biraz daha hızlı operasyonlara ihtiyacımız var. İzmir’de belediye şirketleri aracılığıyla hızlı bir şekilde tarihi yapıların restorasyonlarını sağlayacak bir oluşum hazırlığı içerisindeyiz. Bundan sonra birinci viteste giden iş, beşinci viteste ve bölgesel revizyonlarla dönüşecek. Arkeolojik çalışmalara ihtiyacımız var. İzmir’in dünyada hiçbir yere nasip olmayan arkeolojik birikimi var. Turizm için sizlerin de katılımıyla bir master plan yapalım” şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİNE DÖNEBİLİR”

Turizmin gelişmesi için temiz körfezin zorunluluğuna işaret eden Başkan Tugay, “Körfez temiz bir hale geldikten sonra marinalarıyla, yelkenlileriyle, kıyı düzenlemeleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden birine dönebilir. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil elbette ama önemli olan bu vizyonu ortaya koyalım ve adım adım o yolda ilerleyelim. Burada şehrin iradesi gerekiyor. Bir fikir birliği etrafında toplanıp onu talep etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“İZMİR’İN BİR TASARIM REHBERİNE İHTİYACI VAR”

İzmir’in yeniden planlamasıyla ilgili konuya yanıt veren Başkan Tugay, kentin tarihi, kültürel ve doğal yapısının korunarak geliştirilmesi için tasarım rehberi çalışması yaptıklarını ifade etti. Tugay, “Güçlü bir planlama ekibimiz, katılımcı bir süreçle bir İzmir planlaması yapacak. Bir de İzmir’in bir tasarım rehberine ihtiyacı var. Hem yapı için hem kamusal alanlar için. Mesela pazar yeri anlayışını değiştirmemiz lazım. Pazar yerlerinin haftanın iki günü kullanılıp, daha sonra atıl kalan yapılara dönüşmesi, çok büyük bir kamusal israf. Bunun gibi bir sürü kamusal alanla ilgili bir tasarım rehberi yapmak istiyoruz. Bunu kendi bünyemizdeki üç, beş mimarla yapmayacağız; İzmir’in mimarlarıyla yapacağız. O çağrılar yapılacak” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’LERİ VE KOOPERATİFLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Başkan Tugay son olarak ortak akıl konusundaki iradesini bir kez daha vurgulayarak, İzmir’in refahını eşit paylaşmak için küçük ölçekli işletme ve girişimlerin destekleneceğini ifade etti. Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak KOBİ’leri, kooperatifleri destekleme yönünde genel bir yaklaşımımız olacak. Bu süreçte markalaşma, tesisleşme, pazarlama konularında sizlerin yardımına ihtiyaç duyacağız” dedi.

ÖZGENER: İŞ BİRLİĞİNDEN BÜYÜK GÜÇLER DOĞACAĞINA İNANIYORUZ

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise “Bu dönem sizin için aslında zor ve yoğun bir dönem. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlerle iletişimi hep üst düzey seviyede tuttunuz. Seçim sonrası da iş birlikleri ve iletişimin devam edeceği konusunda bizlere fikrinizi çok net bir şekilde ifade ettiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin en önemli kurumu. Biz de seçim sonrası sizi ziyaret etmek istedik. Bizlerden beklentilerinizi duymak istedik. Kurum olarak da kişiler olarak da iş birliğini önemseyen, iş birliğinden büyük güçler doğacağına inanan insanlarız. Sizin de o yöndeki düşüncelerinizi biliyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE İZTO HER AY İSTİŞARE TOPLANTISINDA BULUŞACAK

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası’nın istişare toplantıları düzenlemesi talebinde bulunan Özgener, “Bu dönemde bizim en çok ihtiyacımız olan şey moral. Burada bize en çok morali verecek kişi, bu şehirde seçilmiş en büyük mülki amir olan sizsiniz. Uygun görürseniz farklı sektörlerin sıkıntılarını aktarabilmek isteriz. Bizim sorunları olan komitelerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve bürokratlarının istişare toplantıları yapmasını talep ediyoruz. Bizler, sizin ihtiyacınız olan her anınızda yanınızda olacağız. Kendimizi sizin bir paydaşınız olarak görüyoruz” diye konuştu.

Özgener’in talebi üzerine Başkan Tugay, “Toplantıları ayda bir yapalım. Zamanla yarışıyoruz. Bu koşuyu kazanmamız için zamanı iyi kullanmamız gerek” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Tugay ve İZTO yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi. İZTO Başkanı Özgener, 1940’lı yıllarda İzmir Halk Evi olan bugünkü devlet tiyatrosunun fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye ederken Başkan Tugay ise Saat Kulesi heykeli takdim etti.