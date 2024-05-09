Cemil Tugay: Kadın başkan sayısı 25 olmalı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:34

İzmir’in 8 kadın belediye başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Medyascope’a konuk oldu.

CEMİL TUGAY: İZMİR’İN KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Tugay, İzmir’in kadın belediye başkanları ile yola birlikte çıktıklarını belirterek; “Göreve başladıklarından beri başarılarını gıpta ile izliyorum. Onlara dair çok büyük umudumuz var. Ben kadınlarla Karşıyaka Belediye başkanlığım sırasında yoğun çalıştım. İdarecilerimizin 3’te 2’si kadındı. Şu anda belediye başkanı olan arkadaşlarımızın her birisi birikimleriyle çok özel insanlar. Daha da ötesinde bence mesleklerine, toplumdaki temsil ettikleri değerleri çok daha güçlü bir şekilde yönetimlerine yansıtacaklar ve sembol isim olacak insanlar. Genel başkanımız da sıkça anlatıyor. İzmir’deki kadın belediye başkanları bu dönemde Türkiye için örnek işler yapacaklar. Önümüzdeki dönemde kadınların çok daha aktif şekilde siyasette temsilini sağlayacaklar. 9 aday vardı. Deniz Karakurt arkadaşımız seçilemedi. Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Bütün temsiliyetlerde yarı yarıya olmak lazım. Burada kadın olmak erkek olmak belirleyici değil. Kadınların her zaman uğradığı bir haksızlık vardı. Bu dönemde bu biraz daha giderilmiş oldu. 15 olmak lazım. Geçmişe dönük telafi için ise belki 20-25’e çıkmak lazım” diye konuştu.

SENGEL: ÇOK ŞANSLIYIZ, BİRBİRİMİZDEN FEYZ ALACAĞIZ

İzmir’in kadın belediye başkanlarının katıldığı söyleşide konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Belediyelerde mührü kadınların ele alması, kadın bakış açısıyla hareket edilmesi çok değerli. Bence çok şanslıyız. Hepimiz birbirimizden feyz alacağız. Birbirimize destek olarak da bütün her şeyi hepimiz için düşüneceğiz. İzmir bir kadın kenttir. Türkiye’de ilk kadın eyleminin olduğu yer Konak Meydanı’dır” dedi.

“YARDIMDAN DAYANIŞMAYA, RANTTAN HALKA”

Sengel, CHP’li belediyelerin geride kalan beş yılda birçok krizle başarılı bir şekilde mücadele etmesinin 2024’teki tablonun mimarı olduğuna dikkat çekerek; “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım etmekten ziyade dayanışmayı esas alan, ranttan ziyade halkın yanında durmayı esas alan bir anlayışla hareket etmeye devam edecekler. Her şeyden öte her şeye rağmen dayanıklı kentler nasıl olur 2019’dan itibaren göstermeye çalıştık. Bu konuda rüştümüzü ispatladık. 2028’de de iktidarda bunu göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“KADIN BAKIŞ AÇISI ÇOK KIYMETLİ”

Kadın belediye başkanlarına kadın projelerinin de konuşulduğu söyleşide CHP’li belediye başkanlarının parti politikaları gereği kadın dostu bütçeler ve projelerle hareket edeceğinin altını çizen Başkan Sengel; “Efes Selçuk’ta bizim tarım işçisi kadın popülasyonumuz var. Sabah saat 05.00’te yola çıkarlar. Çocuklarını ayazda bahçeye götürürler veya anneleri iş yaparken çocukları soğuk hava deposunda forkliftlerin arasında dururdu. Biz bunun üzerine Deppo Efes’te adını Masal Evi koyduğumuz bir yer açtık. Tarım işçisi kadınlar sabah kaçta bahçesine gidiyorsa, çocukları alınıyor, bakılıyor. Çocuk sağlıklı koşulda, anne içi rahat bir şekilde ekonomiye katılıyor. Mührü kadının alması, kadın bakış açısıyla hareket edilmesi bence çok kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.

MUTLU: ADAYLARIMIZ DOĞRU SEÇİLDİ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’de aday gösterilen kadın belediye başkanlarının kadın olmalarının yanı sıra toplumda karşılığı olan adaylar olduğunu belirterek; “Biz İzmir’de 8 kadın belediye başkanı olarak seçildik. Ben seçileceğimizi biliyordum. Çünkü adaylarımız çok doğru belirlendi” dedi.

KINAY: ERKEK EGEMEN SİYASETE DOĞRU CEVABI VERDİK

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar’da kadın belediye başkanı seçilmez algısını kırdıklarını belirterek; “Karabağlar’da sadece kadınlarla değil eşitliği, aydınlığı savunan erkeklerle hep birlikte erkek egemen siyasete karşı doğru cevabı vermiş olduk” diye konuştu.

ÜNSAL: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ BÜYÜK BİR FIRSAT

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal sadece kadın belediye başkanlarının değil CHP’li tüm belediye başkanlarının çok büyük bir sorumluluk yüklendiğini belirterek; “Türkiye’de birçok şeyin değiştiğini anlatabilmemiz için önümüzdeki süreç büyük bir fırsattır” dedi.

FIÇI: KADIN ADAYLAR İÇİN ÖRNEK OLACAĞIZ

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça’nın ilk kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; “Sekiz kadın belediye başkanının önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapacağı işler belki de bugüne kadar cesaret edememiş olan kadın aday adayları için örnek teşkil edecek. Bizim misyonumuz bu. Bir kente, bir kasabaya, bir büyükşehire kadın eli değdiğinde nelerin olacağını gösterme zamanı” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: KADIN BELEDİYE BAŞKANLARININ SAYISI ARTACAK

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan kadın belediye başkanlarının farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek; “Biz hepimiz liyakat sahibi, hayata karşı belli bir duruşu olan kadınlarız. Umarım İzmir’de ve Türkiye’de önümüzdeki dönem kadın belediye başkanlarının ayısı artacaktır” dedi.

BODUR: KADINLARDAN ÇOK DESTEK GÖRDÜM

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Kınık’ta kadın belediye başkanı seçilmesiyle bir algının kırıldığını belirterek; “Kınık’ta bir kadın belediye başkanı seçilmesinin zor olduğu söyleniyordu. Ama ben Kınık’ta en çok kadınlardan destek gördüm” dedi.

LAL DENİZLİ: BİZ BAŞARIRSAK KADINLARIN ÖNÜ AÇILACAK

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise kadın ve genç adayların önyargılarla karşılaşabildiğine değinerek; “Biz sadece kadın olduğumuz için değil hem parti liyakatine hem eğitim liyakatine sahip olduğumuz hem de her birimiz iş alanlarımızda ortaya koyduklarımız sayesinde bu koltuklarda oturuyoruz. Biz başarırsak kadınların ve gençlerin önü daha çok açılacak” dedi.