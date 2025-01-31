Cemil Tugay: Kentin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:33

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldikten hemen sonra ilçelerin sorunlarını belirlemek ve hizmetlerin aksamadan yapılmasını sağlamak için başlattığı toplantıları sürdürüyor. Dikili’de ikinci kez koordinasyon toplantısı yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçe belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda, gelecek dönemin yol haritası netleşti.

Toplantıda İzmir’de temel belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini istediğini anlatan Başkan Dr. Cemil Tugay, şehirde tüm çalışmaların eksiksiz yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Hedeflerinin İzmir'in tüm sorunlarını çözmenin yanı sıra kentin geleceğini tasarlamak olduğunu belirten Tugay, sosyal yardımlar konusunda da önemli adımlar atmanın gerekliliğine değindi.

“BELEDİYE OLARAK ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ”

Ağırlaşan ekonomik tabloya dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, “İçinde bulunduğumuz dönem oldukça zor. Toplumun belli kesimleri daha da sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Arkadaşlarımız saha çalışması yapıyor. Görüyoruz ki, gittikçe artan yaşlı bir nüfus var. İzmir'de yaklaşık 500 bin engelli bulunuyor. Aileleri ile baktığınızda 2 milyon insan, engellilik konusunda mağduriyet yaşıyor. Türkiye'de sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerinde gerileme var. Eğitim ve sağlık alanında mutlaka destek vermemiz gerekiyor. Bu dönem sosyal yardımları artırdığımız bir dönem olmalı. İnsanların çok ağır sorunlar yaşadığı durumlarda belediye olarak çözüm üretmeliyiz” diye konuştu.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞMENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

İzmir'in ilçeleri ile birlikte planlı ve sağlıklı şekilde gelişmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay: “Şehrimizin planlanması, gelişimi ile ilgili bir vizyon ortaya koymalıyız. Belediyeler olarak bu çalışmaları iş birliği ve koordinasyon içinde yapmalıyız. İzmir büyük ve güçlü bir şehir. İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ve güçlü bir kurum” dedi.

İzmir'in diğer ilçeleri gibi Dikili'nin de önemli değerleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Tugay şöyle devam etti: “Dikili vitrinde olan bir yer. Bu dönemde mutlaka başarmamız gereken şey yaptığımız çalışmayı tam bir koordinasyon içerisinde sürdürmek. Dikili'nin hiçbir anlamda sorun yaşamaması için gereken önlemleri almak zorundayız. Biz her zaman yanınızdayız” dedi.

“TÜM PLANLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ”

Şehirlerin tarihi ve doğal mirasının korunarak geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, “Şehrin gelişmesinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bunu yaparken asla kente zarar vermeyeceğiz. İzmir kıyıları, doğası, dağları, tarım alanları ile bir bütün. Kentin istismar edilmesini istemiyoruz. Planlama çalışmaları o nedenle önemli. Önemli hedeflerimizden biri de şehrin tamamında tüm planları gözden geçirmek. Bizi, size yardımcı olacak insanlar olarak görün. Çalışmalarımızı iş birliği ile yürütelim ve doğru adımları birlikte atalım” dedi.

“KAR AMACIYLA KONSER YAPMIYORUZ”

İzmir'in marka etkinliklerinin güçlü şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

“İzmir'i kültür sanat yönüyle güçlü tutmaya devam etmemiz lazım. İzmir, Türkiye'de bu konuda bir numara. Dünyada sanat bu topraklarda başladı. Edebiyat buradan, müzik buradan yayıldı. Bizim genlerimizde bunlar var. Birileri 'konser yapmayın' dedi diye bundan vazgeçecek değiliz. Bizim yaptığımız konserler kar amaçlı konserler değil. Parayı da kimse çarçur etmiyor. Kimse bunun baskısı altında kalmasın. Halkımız bu ücretsiz etkinliklerden memnun. Elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğiz.”

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de toplantının Dikili için çok önemli olduğunu vurguladı. Dikili'nin İzmir'in yükselen değerlerinden biri olduğunu belirten Kırgöz, “Burası her geçen gün daha da dikkat çeken bir ilçe oluyor. Dikili'nin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Son yıllarda bölge çok fazla göç alıyor. Bundan sonra da alacak. Dikili'yi cazibe merkezi yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Dr. Cemil Tugay, ilçe ziyareti kapsamında CHP Dikili İlçe Başkanlığı’na da gitti. Tugay, ayrıca babası Yılmaz Gürel'i kaybeden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Çiler Gürel'e taziye ziyaretinde bulundu.