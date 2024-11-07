Cemil Tugay: Sağlıkta yerel yönetimler daha fazla rol almalı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:21

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk Eczacılar Birliği 44’üncü Dönem 2’nci Bölgelerarası Toplantısı’na katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen eczacılar, siyasi partilerin temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilciyle Swissotel Büyük Efes’te buluştu. 9 Kasım’a kadar sürecek organizasyonun açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay önemli açıklamalarda bulundu. Buluşmada kendisi de eczacı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in tebrik mesajı okundu.

“İZMİR ECZACILIK İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YER”

Hekimlik mesleğini 30 yıl boyunca yaptığını hatırlatan Başkan Tugay, CHP Genel Başkanı Özel’in de eczacı olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Başkan Tugay, “Meslek hayatım boyunca pek çok konuda ortaklaştığımız, dert ortaklığı, kader arkadaşlığı yaptığımız meslek grubu eczacılık. Biraz heyecanlı biraz da duyguluyum. Benim için sizlerin genel kurulunda belediye başkanı olarak konuşma yapmak gurur. İzmir’in gizli kalmış, hala değeri tam ortaya çıkmamış tarihi ve kültürel mirası var. Bunlardan Bergama ve Efes çok özel bir yere sahip. Bergama tıp ve eczacılık mesleği için çok özel bir yer. Bununla ilgili misyon ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.

“SAĞLIKTA YEREL YÖNETİMLER DAHA FAZLA ROL ALMALI”

Türkiye’deki sağlık sistemine değinen Başkan Tugay, “Maalesef sağlık sistemimizin hasta olduğunu düşünenlerdenim. Yerel yönetimlere roller, görevler düştüğüne inanıyorum. İzmir’de belediyenin Eşrefpaşa Hastanesi var, Türkiye’de tek. Depremde aldığı hasar nedeniyle kısmen çalışıyor. Yeni bir ek bina faaliyeti başlattık. Yerel yönetimlerin sağlık konusunda daha fazla rol alması sadece bugün için değil ileriki günler için de önemli. Sağlık hizmetinin bir kısmının yerel hizmetler eliyle yürütülmesi bence kesinlikle doğru. Bu görüşümü ısrarla söylemeye devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

“REKLAM YAPMAK DEĞİL DENEYİM PAYLAŞMAK İSTİYORUM”

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen Evde Sağlık Hizmeti, Alzheimer Merkezi, Çocuk Ağız-Diş Sağlığı Merkezi gibi çalışmalara değinen Başkan Cemil Tugay, “Taramalar da yaptık. Ama bunlardan bahsetmemin nedeni kendi reklamımızı yapmak değil. Elde ettiğimiz deneyimleri paylaşmak istiyorum. Ortak akla, beraber düşünmeye ihtiyacımız var. Burada eczacılarımıza çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü eczacılarımız bulundukları yerde bir süre sonra kanaat önderine dönüşüyorlar. Toplumun bilinçlenmesinde önemli görevleri olabilir aslında” dedi.

“STK’LAR TOPLUMUN VİCDANIDIR”

Üç gün boyunca sürecek toplantı için İzmir’de olduklarını belirten Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, “İzmir bizim için çok kıymetli ve İzmir’de bulunmaktan çok mutluyuz. Kurtuluşumuzun şehrindeyiz” dedi. Üney, “600 kişiyi aşkın yoğun bir katılımla gerçekleştiriyoruz toplantımızı. Buluşmalarımız yoğun bir tempo ile devam edecek. Son 6 aylık süreçteki faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgi ve değerlendirmede bulunacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş STK’ların önemini vurgulayarak “Sesimizin gür çıkması, sorunları çözmemiz için STK’lar toplumun vicdanıdır. Meslek örgütleri de bunun bir parçasıdır. Bizim örgütümüz Türkiye’de örnek gösterilecek çalışmalarıyla hepimizi gururlandıran bir örgüttür. Birlikteysek güçlüyüz” dedi.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise eczacılık mesleği, sorunları ve çözümlerinden bahsetti. Sayılkan, “Bugün buradan başlayıp iki ayrı çalıştay yapacağız. Umarım bundan sonraki her toplantıda daha üretken oluruz. Bir taraftan rutin toplantımızın yapıldığı bir taraftan da meslekle ilgili sorunlara çözüm arandığı formata geçeriz” dedi.