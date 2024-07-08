Cemil Tugay: Tarım alanlarının envanterini çıkarmalıyız

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:23

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, uygarlık tarihinin en önemli yerleşim alanlarından biri olan Bakırçay Havzası’ndaki Bergama'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve belediye bürokratlarıyla ilçede yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Cemil Tugay, özellikle tarım ve hayvancılık alanında öncelik verecekleri konuları ele aldı. Bergama Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda, yol haritası büyük ölçüde şekillendirildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEKLERİNİ ANLATTI

Başkan Dr. Cemil Tugay, ilçeye verilen destekleri anlattı. Tugay, “Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması için 699 üreticiye 3 bin 69 küçükbaş hayvan, 678 üreticiye 3 bin 394 arılı, bin 697 de boş kovan, toplam 279 bin 650 meyve ve zeytin fidanı dağıtıldı. 46 bin menengiç ağacına antep fıstığı aşılaması yapıldı. 2021-2022 yılları arasında yüzde 95 gibi bir başarı olduğu gözlendi. 139 bin fide dağıtıldı. İki noktaya tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi kuruldu” dedi.

“SAĞLIKLI VERİ OLUŞTURALIM”

Başkan Tugay, Bergama'da mevcut durumu ortaya koymak ve sağlıklı şekilde yol alabilmek adına envanter çalışması gerekliliğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Çiftçilerimizin, tarım alanlarının sağlıklı envanterinin çıkması lazım. Elimizdeki verileri derleyip toparlayalım. Hızlıca Bakırçay bölgesinde envanter çalışması yapalım. Bu çalışmaları dijital ortama taşıyalım. Dijital veriyi de yapay zeka uygulaması ile bütünleştirelim. Sağlıklı veri oluşturalım. Ayrıca toprak analizi de yapmalıyız. Toprağın kalitesini bozmayacak ürün deseni oluşturmalıyız. Ürettiğimiz ürünleri işleyerek, katma değeri yüksek ürünler haline getirmeliyiz. Günü kurtarmak değil de geleceğe dönük doğru adımlar atmak gerekiyor.”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

DİKİLİ'DE DE KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Başkan Dr. Cemil Tugay, Bergama'nın ardından Dikili'deki koordinasyon toplantısına katıldı. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya ayrıca Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak ile belediye çalışanları katıldı.

“KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK YARARLI OLACAK”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçen 5 yıl içerisinde ilçedeki tarımsal hizmetler için 41 milyon 449 bin liralık yatırım yapıldığını söyledi. Dikili'ye desteğin süreceğini ifade eden Başkan Tugay, burada da çiftçi envanteri oluşturulmasını isteyerek, şunları söyledi: “Burada kaç kişi çiftçilik yapıyor bilmiyoruz. Ne ekip biçiliyor, hayvancılık alanında ne yapılıyor bilmiyoruz. Bunlarla ilgili güvenilir bir veriye ihtiyaç var. Genel saha çalışması yapalım ve envanter çıkaralım. Böylece kaynakları daha verimli şekilde kullanacağız. Doğru noktalara, doğru destekler sağlanırsa herkes mutlu olur.”

KIRGÖZ: ÇİFTÇİLER MUTLU

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de ilçede ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçeği üretiminin olduğunu anımsattı. Yine son yıllarda bamya üretiminin yapıldığını anlatan Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yönelik destekleri için teşekkür etti.

Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak da belediye tarafından yapılan toprak analizi çalışmasından olumlu sonuçlar aldıklarını, çiftçilerin bu çalışmadan dolayı mutlu olduğunu belirtti.