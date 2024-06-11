Cemil Tugay: Ulaşım Master Planı için hazırlıklar başladı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:38

Güncelleme: 11.06.2024 - 14:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzQ İnovasyon Merkezi’nde Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Desteği İle düzenlenen “Kapsayıcı ve Erişilebilir Kentsel Mobilite” konulu #CONNECT4MOBILITY 2024 etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı. Toplu ulaşımda konforu artıran ve araç trafiğini azaltan yeni alternatiflerin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, Barselona ve Venedik’ten birer uygulama örneği verdi.

“MASTER PLAN İÇİN SÜREÇ BAŞLADI”

Güncel bir Ulaşım Master Planı hazırlayacaklarını ve bu plan doğrultusunda ulaşımla ilgili çözümler üreteceklerini belirten Başkan Tugay, “Halihazırda 2017 yılında hazırlanmış Ulaşım Master Planı var. Ancak bunu günün gereklerine göre yenilememiz gerekiyor. Katılımcı bir anlayışla kentin 40 – 50 yıllık ihtiyaçlarını göz önüne alarak raylı sistem, toplu ulaşımın yanı sıra yaya ve bisiklet ulaşımını da kapsayan, mini mikro mobilite ulaşım araçlarının kent içinde ihtiyaç duyulan belli noktalara erişimi için birbirini takip eden, tamamlayan bir planlama yapacağız. Bu planlamanın içinde deniz ulaşımı da olacak. Araç trafiğini rahatlatmak için elbette önlemler alacağız. Ama bu sadece araç odaklı olmayacak Söyleyecek sözü olan, birikimi olan, katkı verebilecek herkesi bu sürece dahil etmek istiyoruz. Bu salonda akıl yoran, çaba içinde olan girişimci pek çok arkadaşımız olduğunu görerek özellikle söyledim” şeklinde konuştu.

“ÖNCE YÜRÜYEBİLMEMİZ LAZIM”

Ulaşım denilince sadece taşıtların değil yayaların ulaşımının da düşünülmesi gerektiğini önemle aktaran Başkan Tugay, “Yürümek de bir ulaşım şekli. Önce yürüyebilmemiz lazım. Bunun üzerinde de çalışmamız lazım. Örneğin Vasıf Çınar ve Şehit Nevres bulvarlarında düzenleme yaptık. Buradaki bisiklet yolunun kaldırılması ile ilgili bisikletçilerden eleştiriler geldi. Keşke o sokağın gerisinde, ilerisinde bizi bir yerden bir yere götürecek şekilde bir planlamayla yapılmış olsaydı. Yürüyerek, bisikletle, pazar arabasıyla, insanları rahatsız etmeden, herhangi bir aracın altında kalıp ezilme riski yaşamadan gidebiliyorsanız, belediye bunu planlamışsa o iyi bir şeydir. Aynı şeyi okula gidip gelen çocuklar için düşünebiliriz. Barselona’da sabah topluca okula bisikletle giden çocuklar için belli saatlerde caddeler trafiğe kapanıyor. İzmir’de uygulaması kolay bir şey değil ama doğru olduğuna emin olduğumuz kararları da mutlaka uygulamak için çaba içinde olmalıyız. Bu bakış açısıyla Master Plan çalışması yapacağız” ifadelerini kullandı.

“DENİZ TAKSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Toplu ulaşıma dair alternatifler yaratılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Uçan araçlarla ne zaman ulaşımı sağlayabiliriz bilmiyorum. O yıllar gelecek muhtemelen. Ancak biz, çevreci, planlı ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz taksi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Venedik’teki deniz taksiler gibi onlara benzer araçları kullanabiliriz. Dışarıdan baktığınız zaman küçük, sade, basit ama kendi iç konforu olan 4- 6 kişilik küçük tekneler ama hızlı gidiyorlar. Belediye gibi toplu ulaşımdan sorumlu kurumların bu anlamda bazı açılımlar yapabileceğine inanıyorum. Bunun için araç üreticileriyle görüşüyorum. Bazı özel tasarımlar yapılabileceğini ve bunların İzmir’e sürpriz olacağını düşünüyorum.”