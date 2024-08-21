Cemil Tugay: Yanan alanların imara açılmasına izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:01

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen hafta yaşanan orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Kentte 4 gün içerisinde 249 yangının çıktığını aktaran Tugay, alevlere 324 yangın söndürme aracı ve 730’u itfaiye personeli olmak üzere 1577 personel ile müdahale ettiğini 10 ilden de 41 araç ve 113 itfaiye personelinin yardıma geldiğin aktardı. Tugay, “20’si orman yangını ve en büyüğü de Yamanlar’da. Bu yangında bizim hesabımıza göre yaklaşık 3 bin hektar alan yandı. Dört günde diğer yangınlarla birlikte 4 bin 300 hektar alanın yandığını hesapladık. Bunların bir kısmı orman alanı, bir kısmı mera, maki ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlar. Özellikle Bayındır’da 300 hektarlık alanda çıkan alanda zeytin ağaçlarından çıktığı ve o yöredeki 3 köyümüzün zeytinleriydi. Ve o yöredeki 3 tane köyümüze sıçradı. 300 hektarlık alanda yangın oldu ve zeytinlikler yandı. Karşıyaka’daki yangında 20 ev ve 45 iş yeri yangından etkilendi. 10 hayvan yaralı olarak kurtarıldı. Bayındır’da 5, Tire’de 10, Ödemiş’te 4 ve Menderes’te 1 olmak üzere toplam 20 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik. Biz yangından ağır hasar gören, orta hasar gören ve evini kullanamayacak duruma gelen vatandaşlarımız için her bir haneye 50 bin lira nakit yardım yapmaya kadar verdik. Hükümetimizin evleri yanan arkadaşlarımıza evlerini yapma sözünü duyduk. Bunu memnuniyetle karşıladık" dedi.

“ELEKTRİK HATLARI PROBLEMLİ”

Elektrik hatlarındaki arızalardan dolayı çıkan Menderes ve Urla yangınlarını hatırlatan Tugay, “Dünyada yapılan değerlendirmelerde yangınların yüzde 95’inin insan eliyle çıktığı bilinir. Ancak bizde diğer ülkelerden farklı olarak elektrik hatları, sistemi problemi var. Bu konu mutlaka değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereken bir konu. Menderes’te çıkan yangının bir elektik telinin kopması sonucu çıktığını bizzat valimiz açıkladı. Yangınlar çok ufacık sebeplerden çıkabiliyor. Bazı vatandaşların gözaltına alındığını öğreniyoruz. Ancak kimin tam olarak ne yaptığını biz de bilmiyoruz” diye konuştu.

MERKEZİ YÖNETİM: SİZ KARIŞMAYIN, BİZ HALLEDERİZ DİYOR

Afetlerin bölgesel olarak gerçekleştiğini aktaran Tugay, “Yerel yönetimlere verilmesi gereken kaynak ve ekipmanı verilmiyor. Yerel yönetimlere kaynak aktarma yerine tam tersi olarak merkezi yönetim yerel yönetimlere ‘Siz karışmayın biz halledeceğiz’ diyor. 730 itfaiye erimizle hizmet verdiğimizi söylemek zorundayım. Neden daha fazlasına sahip değiliz? 800 kişi eksiğimiz olmasına rağmen bize yalnızda 50 kişi için izin verildi. Merkezi yönetim yangınları yönetemiyor. Bir işbirliğinden ve koordinasyondan kaçınıyor. Afetleri merkezi hükümet yerel yönetim koordinasyonuyla çok daha az zarar ile atlatabiliriz. Bunlar kader değil. Yangınlar daha erken aşamada söndürülebilir. Bunun için gereken şey, Ankara'dan talimat ile bu işlerin yönetilmemesi; vatandaşların yüzünü döndüğü yerel yönetimler üzerinden bu çalışmaların yapılmasıdır. Biz İzmir'de sorumluluklarımız üzerinde çalışarak afetleri göğüslemeye ve vatandaşlarımızın mağduriyetini karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

"DEVLETİMİZ UÇAK AL DERSE ALIRIZ"

Geçen hafta gündeme gelen "yangın söndürme uçağı" ile ilgili de Tugay, “Mevzuat gereği belediye şu anda uçak alamıyor. Böyle bir alım yapılabilmesi için Orman Bakanlığı ve bazı bakanlıklarla aramızda bir protokol yapılması gerekiyor. Henüz bununla ilgili bir adım atılmış değil. Bırakın uçağı, helikopteri, karadan itfaiyemizin ormana girmesi ve yangına müdahale edebilmesi Orman Genel Müdürlüğü’nün iznine tabi. Bu yangında da yaşadık. Bazen bazı noktalara ‘Hayır siz girmeyeceksiniz’ dedi, Orman Müdürlüğü yetkilileri. Karada durum böyleyken havada belediyeye uçak uçurması, helikopter uçurması için izin verilmesi zor bir şey. Eğer devletimiz bize ‘Sizin görevinizde olan orman yangınlarına müdahale için bizim elimizde yeterinde uçak, helikopter yok. Siz alın elinizde olsun. İhtiyaç olursa sizden alırız’ diyen olursa biz bu sorumluluğa almaya hazırız” dedi.

“İMARA AÇILMASI MÜMKÜN OLMAYACAK”

Yanan yerlerin yeniden ağaçlandırmak için bilim insanları ve uzmanlarla çalıştıklarını aktaran Cemil Tugay, alanların imara açılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi ve “Buna izin vermemiz de mümkün değil. Kentimizin konut alanları açısından genişleyeceği alanlar mevcut planlarda yer alıyor. Yeni imara alan açılmasını kabul etmeyeceğiz ve karşısında duracağız. Yanan alanlarda ve şehre yakın bölgelerde yoğun bir ağaçlandırma çalışması en kısa sürede yapılmış olacak. O bölgelerin imara açılması mümkün olmayacak. Bu yolda art niyetli davrandığını gördüğümüz kurumlar olursa, bunu mutlaka halkımız ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.