Cemil Tugay: Yıkılacak bir iktidar var

Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:54

Güncelleme: 31.03.2024 - 22:54

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce partili CHP’nin zaferin şarkılarla sloganlarla kutladı. Kutlamaya büyük bir coşkuyla gelen Cemil Tugay’a CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, il başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.

DJ eşliğinde gerçekleşen kutlamalarda İzmir Marşı’nı binlerce yurttaş hep bir ağızdan söyledi. Kürsüye çıkan Cemil Tugay, “Kazandık” diyerek sözlerine başladı. “Siz kazandınız, İzmir kazandı” diye devam eden Tugay, “Kaybeden kimse yok. Bu vatanı sevenler kazandı. 5 yıl beraberiz. Yaklaşık iki aydır alandayız, İzmir’de herkesin elini sıktık, her sokağa girdik. O çocukların gençleri emeklilerin, emekçileri unutmadık, halkımızı unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

“YIKILACAK BİR İKTİDAR VAR”

CHP’ni tüm ülkede birinci parti çıktığını aktaran Cemil Tugay, “Bugün İzmir için yeni bir gün yarından itibaren sokakta olacağız her yerde olacağız sonuna kadar hizmetinizde olacağız. Sorun neredeyse çözmek için orada olacağız. CHP birinci parti oldu. 35 yıllık hayalimiz bugün gerçekleştirdi. Artık Türkiye’nin birinci partisi CHP oldu. Cumhuriyetin kenti İzmir, Atatürk kenti İzmir her zaman öndeydi. Birileri kıyafetiyle, saçıyla bıyığıyla trolleriyle zannetti ki İzmir’i kandıra bilirim. Kandıra bildiler mi? Bugün bir başlangıç bundan sonra eskisinden daha çok çalışacağız, daha çok yorulacağız. Sorumluğumuzu biliyoruz gereğini yerine getireceğiz. Borcumuzu biliyoruz namus borcu olarak alıyoruz ödemek için yaşamımızın sonuna kadar çalışacağız. Yıkılacak bir iktidar var. Halkına hizmet etmek için hizmet etmek için bir parti ve biz o partinin ve Mustafa Kemal’in neferi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.