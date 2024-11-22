Cemil Tugay'dan adalet ve ekonomi mesajı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:16

ESİAD 3. Yatırım Zirvesinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye'nin adalet ve ekonomi alanındaki sorunlarına dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Başkan, adaletsizliklerin ve ekonomik eşitsizliklerin yıllardır devam ettiğini belirterek, çözüm için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"22 YILDIR AYNI SORUNLARI DERT EDİYORUZ"

Cemil Tugay, konuşmasında, "Türkiye'de her yönetim döneminde benzer sorunlarla karşılaşıldığını, ancak bu sorunların dönem dönem daha ağır bir hale geldiğini" ifade etti. Türkiye'nin adaletsizliklerden ve yoksulluktan kurtulması gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, "Bu ülkenin kimseyi açlık ve sefalet içinde bırakmaya hakkı yok. İnsan onuruna yakışmayan koşullar asla kabul edilemez" dedi.

"HALKIMIZ YOKSUL, İNSANLARIMIZ ADALETSİZLİKLERE MARUZ"

Ekonomik duruma da değinen Başkan, ihracatın iyi durumda olmasına rağmen halkın büyük bir kısmının yoksullukla mücadele ettiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin bu sorunları çözmek için çaba sarf ettiğini belirten Tugay, sosyal yardımların ve desteklerin önemine dikkat çekti.

"VİCDANIMIZLA HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"

Tugay, İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanan 5 çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili "Eğer bir bakanlık, o çocukların içinde bulunduğu kötü durumu görmezden geliyorsa sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı müdahaleyi takdir ediyoruz" dedi.

Adalet ve eşitlik için mücadeleye devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Vicdanımızla hareket etmeli, adaletsizliklere asla göz yummamalıyızyummamalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.

"YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamalarda yerel yönetimlerin karşılaştığı yasal ve siyasi engellere dikkat çekti. Tugay, ülkenin kalkınması ve gelişimi için çalışan değerli insanlara destek olunması gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin yatırım yapma ve kent potansiyelini değerlendirme konusundaki çabalarını vurguladı.

"YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİ KISITLI"

Cemil Tugay, yerel yönetimlerin mevzuat gereği birçok konuda yetki kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Ayrıca, siyasi baskılar altında olmalarına rağmen İzmir'de kalkınmayı desteklemek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Tugay, "Biz de her türlü şart altında çaba göstermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. İzmir'in potansiyelini daha iyi değerlendirmek için bir katılımcı planlama ajansı kurduk ve önemli mesafeler aldık," dedi.

"İZMİR'İN POTANSİYELLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Başkan Tugay, İzmir'de ekonomi ve kalkınma koordinasyon kurulu ile yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, kent potansiyellerini ve varlıklarını etkin bir şekilde değerlendirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. "Bu çabada hep birlikte hareket ediyoruz. İzmir’in sahip olduğu değerleri koruyarak ilerlemek temel hedefimiz," dedi.

"ENERJİ VE TEKNOLOJİ ALANINDA DOĞRU ADIMLAR ATILMALI"

Cemil Tugay, özellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerinde yapılan yatırımlara değinerek, bu alandaki verimlilik ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekti. "Güneş enerjisi yatırımlarının uzun vadeli etkilerini yakından takip ediyoruz. Bu alanda yapılan yanlış yatırımlar kaynak israfına neden olabilir," şeklinde konuştu.

"TARIM VE TOPRAK KORUNMALI"

Başkan Tugay, tarım topraklarının korunması gerektiğini vurguladı. Enerji yatırımlarının tarım alanlarına zarar vermesinin büyük bir yanlış olduğunu belirterek, kaynakların bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE BİLİM VE TEKNOLOJİDE ÜRETİCİ OLMALI"

Türkiye’nin geleceği için bilime, liyakate ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı bir sistem inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, kaynakların doğru kullanılması ve gençlerin ülkesinde kalıp başarılı olmasını sağlayacak bir ortam yaratılmasının önemine dikkat çekti.Başkan Tugay, Türkiye’nin ekonomik kalkınması için yapılan yatırımların halkın refahını artırması gerektiğini belirtti. "Harcanan paranın bu ülkenin yararına bir yatırım olması için dikkatli olmalıyız. Enflasyonu artıracak, halkı zor duruma sokacak kararlar yerine, akılcı ve sürdürülebilir adımlar atmalıyız" dedi.

"ADALET VE LİYAKAT OLMADAN KALKINMA OLMAZ"

Türkiye’nin büyük potansiyellere sahip olduğunu ifade eden Tugay, "Bu ülke, adaletle ve refah içinde yaşayan bireylerin ülkesi olmayı hak ediyor. Ancak bunun için liyakata dayalı bir sistem kurmamız şart," şeklinde konuştu. Tugay, siyasette de tarafsız ve partisiz yaklaşımların önemine dikkat çekerek, "Tüm siyasetçilerin halk için çalışması ve birbirine saygı duyması gerekiyor" dedi.

"GENÇLERE VE BİLİME SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Gençlerin geleceği için Türkiye’nin bilimde ve teknolojide üretici bir ülke olması gerektiğini ifade eden Tugay, "Bilim ve teknolojiyi satın alan değil, üreten bir ülke olmalıyız. Gençlerimizin yurtdışına gitmek yerine burada kalıp başarılı olmalarını sağlayacak bir sistem kurmak zorundayız." dedi.