Cemil Tugay'dan AKP'nin Körfez tüp geçişi projesine eleştiri

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:39

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:39

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka'da muhtarlarla buluştu. Deniz Kent Restoran’da düzenlenen toplantıda muhtarların yanı sıra CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimler Ünsal ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü de yer aldı.

Programda konuşan Cemil Tugay, Karşıyaka’dan Büyükşehir’e giden ilk belediye başkanı olmanın gururunu yaşayacağı söyledi. Onurlu bir belediye başkanlığı dönemi geçirdiğini ifade eden Başkan Tugay, “Umarım 1 Nisan’dan sonra da tüm İzmir'e hizmet etmenin onurunu yaşayacağım” dedi.

İlçede görev yaptığı süre boyunca muhtarlarla özel bir bağ kurduğunu, bunun yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin köklü bir kurum olduğunu söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Tugay, hükümeti eleştirerek, şunları söyledi:

“Artık birilerinin yukarıdan para attığı bir sistem değil de kendi ayaklarımızın üstünde durduğumuz bir sistem gerekiyor. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye için bu şekilde. Para olsa önce deprem bölgesindeki sorunları çözerdi. Buraya bir şey yapmadan önce oraları halledin. Asgari ücreti yükseltin, emekliye daha fazla maaş verin. Devlet yatırımları neden hep yap işlet devret? Hepsi de devletten sürekli para götürüyor. Neden böyle? Şehir Hastanesi'ne devlet yüksek kira ödüyor. 25 yıl kira sözleşmesi ile yapıldı. Bu böyle olmaz.”

“GEÇİŞ ÜCRETİ 800 TL”

AKP'nin İzmir için yapmayı vaat ettiği tüp geçit projesini eleştiren Cemil Tugay, şunları söyledi: “Bir tüp geçit projesi açıkladılar. 10 sene önce Binali Yıldırım’ın açıkladığı proje. Fotoğrafı bile aynı. Bunu yapacaklarını söylediler. Ama olamayacağını onlar da biliyor. Çünkü yapacak paraları yok. İhaleye çıkıp yap, işlet, devret modeli ile yapmaları lazım. Ama öyle yüksek maliyetli bir proje ki kimse ihaleye girmiyor. Bugünkü rakamlarla yapılması halinde kar edebilmeleri için bir geçişten alınması gereken ücret 800- 700 lira. Bir kişi buradan karşıya geçerken 700 -800 lira verecekse o zaman bu sistem işler. Ancak böylesi bir ekonomik kriz içerisinde kimse bu paraları ödeyemez. Fizibilitesi olmayan, hayal ürünü bir proje. Meslek odaları da bu proje için açtıkları davayı kazandı.”

KENTİ KALKINDIRACAK FORMÜLLERİ ANLATTI

Gelecek 5 yıllık dönemde yerel yönetimlerin bütçelerini dikkatli kullanması gerektiği uyarısında bulunan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Yerel yönetimler önceliklerini çok iyi belirlemeliler. Gelir kaynaklarını artırmak için yöntemler bulmalılar. İzmir Ticaret Odası’nın sağlık turizmi çalışmalı var. Destekliyorum. Çünkü İzmir’in bir sağlık turizmi potansiyeli var. Bu şehre bir kazanç olur. Mobilya sektörü gelişmeye müsait. Markalaşamıyorlar, pazarlaması zayıf. Tekstil güçlü bir sektör ama markalaşma sorun yaşıyorlar. İzmir’i İzmir yapan iki şeyden biri tarım diğeri de liman ticareti. Tarımda verimin artması gerekiyor. Tarım yapan insanların daha çok kazanmaları aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi için tarım yapanların desteklenmesi şart.”

“25 SENEDE YAPTIKLARI İŞLER ORTADA”

Menemen Belediyesi’nin bazı arazileri satışa çıkardığını ifade eden Cemil Tugay, “Türkiye’yi ekonomik krize sokanlar Menemen’deki gibi arazi satmaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Belediyenin malı mülkünü satalım diyenler başka hiçbir şey yapamazlar. Akılları fikirleri buna çalışıyor. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. Bu şehrin İzmir’in çok değerli bilgi sahibi yatırım gücü olan insanları var. Onları desteklersek kendi potansiyelimiz yaratırız. Böylece bir şey satmamıza da gerek kalmaz. Çeşme yarımada projesi tamamen rant projesiydi. Çeşme’yi yok etmeye yönelikti. Bugün Hamza Dağ bile bu işten vazgeçtiklerini söylüyor. İzmirlilerin izin vermeyeceğini anladı. 25 sene içerisinde yaptıkları işler ortada. İstanbul artık kendini kurtaramayacak duruma geldi. Çok sıkıntılı” dedi.

“MESELE TÜRKİYE VE İZMİR İSE SİYASET OLMAZ”

Mesele Türkiye ve İzmir ise bu işin siyasetinin yapılamayacağını vurgulayan Cemil Tugay, “Türkiye’ye, İzmir’e ihanet edenleri doğru anlamak ve gereğini yerine getirmek zorundayız. Ben bu kente onurumla hizmet etmek için aday oldum. Hayal ettiğim tek şey ülkemizin, şehrimizin iyiliği. Ne şan ne şöhret ne ün peşinde değilim. Yaşadığımız kısa hayatta sahip olacağımız en önemli özelliğin onurlu şerefli insan olmak olduğunu biliyorum. İsterim ki benim için 'şerefli insandı, biz ondan razıyız' desinler. Bizden sonrakilere iyi şeyler verelim. Büyükşehir Belediye Başkanı olursam, Karşıyaka'da edindiğim tecrübemle yola çıkacağım ve çok çalışacağım” diye konuştu.

Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü de geçen 5 yıl içerisinde Cemil Tugay ile yakından çalışma fırsatı yakaladıklarını belirterek, “5 yıl beraber görev yaptık. Çok zor süreçlerdi. Pandemi ve deprem atlattık. İyisiyle kötüsüyle birlikte görev yaptık. Bundan sonra da en iyi hizmeti sunacağından kuşkum yok” Muhtarlar da Tugay'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.