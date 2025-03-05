Cemil Tugay'dan körfez çıkışı: Yalan söylüyorlar

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:47

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın her ay belediyeye ceza kesmesini eleştiren Tugay, “Biz üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz ama bize çamur da atılıyor. Yalanlar söyleniyor, iftiralar atılıyor. Haksız yere kesilen cezalar var. Bazıları iptal oldu zaten. Bugüne kadar mümkün olan en hızlı şekilde altyapı eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz ama sadece suçlama çabası ile bize yaklaşılırken biz de bu işin parçasını halledelim, İzmir de bizim şehrimiz diyen yok. Özel olarak birisini suçlamayacağım ama hükümet ve yerel AK Parti siyasetçileri hemen hemen hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece belediyeyi eleştiriyorlar. Herhangi bir işin ucundan tuttuklarını görmüyoruz. İşin gerçeği bu” diye konuştu.

HÜKÜMET VE AKP’LİLERE ÇAĞRI

Siyaset yapmadan el birliği ile İzmir’in sorunlarını çözmek istediğinin altını çizen Cemil Tugay, “Benim görevim İzmir’in yerel sorunlarını çözmek. Hükümet ile beraber çalışmamız gereken kurumlarla başladığım gün de çok istekliydim bugün de hazırım üzerime düşeni yapmaya ama o kadar kötü muameleler gördük mi umutsuz hale geldik. Bugün yine o çağrıda bulunabiliriz. Çok rica ediyorum. İzmir’in Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri. AKP’li siyasetçiler başta olmak üzere, hükümet mensuplarına İzmir’i kendi ülkelerinin güzel bir şehri olarak, hizmet etmelerini hizmetimize yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulunmak isterim. Kavga istemiyorum sadece hizmet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.