Cengiz’in 897 hektarlık ormanlık alana kuracağı maden için aynı gün tarih verildi: Süreç yandaşa hızlı!

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz başka bir kıyıma daha hazırlanıyor. Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Sinop’ta ihaleyle aldığı alanda bakır ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığını 20 Mayıs’ta duyuran bakanlık, aynı gün içerisinde işleme alıp halkın katılımı toplantısı (HKT) için tarih verdi. Projeye ilişkin yurttaşın görüşü 12 Haziran’da alınacak.

Boyabat Kovaçayır köyünde yapılacak proje toplamda 897.87 hektarlık alanda etkili olacak. Bu da 1263 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Şirketin seçtiği alan ise orman, tarım arazisi ve fundalıktan oluşuyor. Henüz ayrıntılı ÇED raporu hazırlamayan şirketin ne kadar ağaç keseceği ise ilerleyen günlerde belli olacak. Ancak bölgede karaçam ve sarıçam baskın olarak bulunuyor. Proje alanına yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıkta ise 1. derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Ayrıca alanın güneyinde de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kurusaray Barajı yer alıyor. Şirket bu alanda maden, depolama alanları, tesisler ve güvenlik binaları kuracak. Arazi ve inşaat aşaması iki yıl sürecek proje, 20 yıl boyunca işletilecek.

Şirket daha sonra da kapama ve rehabilitasyon çalışmalarının üç yıl süreceğini belirtiyor. Bu hesaplamalara göre Cengiz, en az 25 yıl bölgeden çekilmeyecek. Proje için 8 milyar 467 milyon 562 bin TL harcanacak. Yıllık 13 milyon tonluk kazı çalışmalarından ise yaklaşık 4 milyon ton cevher üretilecek.

KONUTLARA YAKIN

Cevher, alandan patlatma işlemi kullanılarak çıkarılacak. Bir patlatma sırasında 18 delik açılacak. Her bir deliğe ANFO tipi patlayıcı ve dinamit yerleştirilecek. Her patlatmada 50 kilogram patlayıcı kullanılacak. ÇED alanına en yakın evler ise Arıoğlu köyüne bağlı. Burayla mesafesi ise 165 metre. Alana 95 metre uzaklıkta ise İmamlı köyüne bağlı konutlar yer alıyor.

'DEĞERİNİN ALTINDA'

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2024’te düzenlediği ihaleyle birlikte Boyabat’taki maden sahası Cengiz’in oldu. Cengiz bu ihaleyi 3.68 milyar TL’ye aldı. İhalenin düzenlendiği dönem durumu eleştiren CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Rezervin güncel değeri 456 milyar lira. İhaleyle güncel değer arasındaki fark 123 kat” demişti. Yavuzyılmaz, şartnamedeki şartları karşılayan tek şirketin Cengiz Holding olduğunu belirtmişti.