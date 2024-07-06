Cengiz ormana RES kuruyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Cengiz Elektrik, Sinop Gerze ve Boyabat sınırları içerisinde kalan alan için izin aldığı iki türbin sayısını dokuza çıkarmak için Çevre Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık, çayır, mera, tarım arazisi, orman ve fundalıktan oluşan alana yeni türbinler kurulmasına onay verdi. Verilen bu onayla birlikte şirket daha önce bir türbin diktiği alana sekiz türbin daha koyacak. Sekiz türbinin dördü tarım alanı, biri orman içi açıklık ve üçü de ormanlık alan içerisinde olacak. Ömrü 49 yıl olan türbinlerin yakın çevresinde 36 familyaya ait 106 kuş türü saptandı. l

