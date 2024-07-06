Cengiz ormana RES kuruyor
Doğa katliamlarında adını sıklıkla duyuran iş insanlarından Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding, şimdi de Sinop’un ormanlarına sekiz rüzgâr türbini dikecek.
Cengiz Elektrik, Sinop Gerze ve
Boyabat sınırları içerisinde kalan alan
için izin aldığı iki türbin sayısını dokuza
çıkarmak için Çevre Bakanlığı’na başvuruda
bulundu. Bakanlık, çayır, mera, tarım
arazisi, orman ve fundalıktan oluşan alana
yeni türbinler kurulmasına onay verdi.
Verilen bu onayla birlikte şirket daha önce
bir türbin diktiği alana sekiz türbin daha
koyacak. Sekiz türbinin dördü tarım alanı,
biri orman içi açıklık ve üçü de ormanlık
alan içerisinde olacak. Ömrü 49 yıl olan
türbinlerin yakın çevresinde 36 familyaya
ait 106 kuş türü saptandı. l
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