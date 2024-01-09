Cengiz’in Polatlı’daki projesinde sona gelindi: Tarım arazisine 150 bin GES
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan başvuruya onay çıkması durumunda Ankara’nın Şıhahmetli Mahallesi’ndeki tarım alanlarına 150 bin güneş enerji santralı (GES) yapılacak.
Projeleriyle birlikte çevrede oluşturduğu tahribatla sık sık gündeme gelen AKP’nin gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz şimdi de gözünü Ankara’ya dikti.
Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi, Polatlı’daki Şıhahmetli Mahallesi’nde gerçekleştirmek istediği GES projesi için geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.
Bakanlığın sisteminde yer alan bilgiye göre proje için nihai karar verildi. Yaklaşık 1 milyar TL değerinde Bununla birlikte bakanlık ve il müdürlüğünde halkın görüşüne açılan projeye yakın zamanda da onay verilmesi bekleniyor.
Onay çıkmasıyla birlikte şirketin 998 milyon 501 bin TL değerindeki projesiyle tarım arazilerinden oluşan bölgede 150 bin adet GES yapılacak. Bu kapsamda da 112 hektarlık yani yaklaşık 158 futbol sahasının bulunduğu alanda proje gerçekleştirilecek.
Yılda 150
milyon kilovat üretim yapılacağı
düşünülen projenin yakınında
hayvan çifliği de yer alıyor.
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