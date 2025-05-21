Hukuk doktoru Cenk Yiğiter evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Yiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden KHK’yla ihraç edilen ‘barış akademisyenleri’nden biriydi. Peki, Cenk Yiğiter kimdir? Akademisyen Cenk Yiğiter kaç yaşında, nereli?
CENK YİĞİTER KİMDİR?
Cenk Yiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden KHK'yla ihraç edilen akademisyenlerden biridir.
CENK YİĞİTER'E NE OLDU?
X hesabından paylaşımında "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" yazdı.
Yiğiter sonraki paylaşımındaysa hastaneye götürüldüğünü haber verdi.